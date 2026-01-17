बंगाल में केस्टोपुर के 519 साल पुराना मछली मेला और आस्था का त्योहार - 519 YEAR OLD FESTIVAL OF FISH
Published : January 17, 2026 at 9:28 PM IST
पश्चिम बंगाल में हुगली के केस्टोपुर में लगने वाला मछली का मेला..बंगालियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक लाइफस्टाइल की झलक को दिखलाता है. मछली बंगाल की सिर्फ एक खाने की आदत ही नहीं बल्कि पहचान भी है, बंगालियों के खाने में चावल और मछली जरूरी है. मछली के बिना इनका मन नहीं भरता है. ये मेला 519 साल पुराना है. हर साल माघ के पहले महीने की शुरुआत में बड़ी धूमधाम से लगता है. इस मेले में तरह-तरह की कच्ची मछलियाँ थीं. मछली खरीदने के अलावा, स्वाद के लिए तली हुई मछली भी बिक रही है. मौरला, झींगा से लेकर तली हुई समुद्री मछली तक। इस मेले में पचास रूपये प्लेट से लेकर दो सौ रुपये प्लेट तक की मछलियाँ बिकी रहीं थी.50 kg शंकर, 35 kg कतला, 40 kg भोला, पाँच फुट का बैन, अलग-अलग वज़न की रुई, और हिलसा, भेटकी, बोआल जैसी मछलियाँ हैं. कई तरह के केकड़े भी बेचे गए. कई लोग सर्दियों के माहौल का मज़ा लेने के लिए मेले से मछलियाँ खरीद रहे थे और पास के आम के बगीचे में जंगल की दावत का आयोजन कर रहे हैं. कुल मिलाकर, एक दिन के मेले से केस्टोपुर में चहल-पहल रही. इस मेले में अलग-अलग ज़िलों से कई लोग आए. यह मछली मेला लगभग 519 साल पुराना है. उस समय केष्टपुर के जमींदार गोवर्धन गोस्वामी थे. उनके बेटे रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के छह पार्षद थे। इसके पीछे की कहानी केष्टपुर मछली मेले के पास राधा गोविंदा मंदिर के पुजारी ने सुनाई. माना जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी साधु बनने की वजह से दुनिया छोड़ गए थे. वे चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लेने के लिए पानीहाटी गए थे. रघुनाथ वहां महाप्रभु चैतन्य से नहीं मिले. इसके बजाय, गोवर्धन के बेटे चैतन्य के पार्षद नित्यानंद से मिले. उन्होंने कहा कि रघुनाथ दीक्षा लेने के लिए अभी उम्र के नहीं हैं. रघुनाथ नौ महीने के लंबे समय के बाद घर लौटे. पौष का आखिरी दिन था. उस खुशी में बाबा गोवर्धन गोस्वामी ने गांव के लोगों को खाना खिलाने का फैसला किया. घर पर भगवान की पूजा होती थी, इसलिए पास के आम के बाग में गांव वालों को खाना खिलाने का इंतज़ाम किया गया. तब से ये मेला लग रहा है.
