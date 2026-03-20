ETV Bharat / Videos

पैरा-एथलीट की एक पैर से दुनिया जीतने की जिद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीत चुके हैं 5 मेडल, लोकेश मंत्र की कहानी - PARA ATHLETE LOKESH MANTRA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पैरा-एथलीट की एक पैर से दुनिया जीतने की जिद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 20, 2026 at 10:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पैरा-एथलीट लोकेश मंत्र की एक पैर से दुनिया जीतने की जिद. मां दिहाड़ी मजदूर. पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं. लेकिन इन्होंने कभी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वो T-42 श्रेणी की हाई जंप में हिस्सा ले रहे हैं.ये  आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले के पलाशा ब्लॉक के रेंटिकोटा गांव के रहने वाले हैं. इनका शुरुआती जीवन आसान नहीं रहा है. बेहद गरीबी में पले बढ़े. मां-पिता ने कभी बेटे की प्रतिभा को नहीं दबाया. उन्होंने खुद भूखे रहकर भी अपने बेटे को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया और पढ़ाई का खर्च उठाया.तमाम कठिनाई के बावजूद लोकेश आगे बढ़ते गए. शुरुआती दौर में उनके पास संसाधनों की कमी थी. लेकिन कोच रामा राव और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच रमेश की देख रेख में अपनी प्रतिभा को निखारा. वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 5 मेडल, राष्ट्रीय जूनियर स्तर तीन पदक अपने नाम कर चुके हैं.

पैरा-एथलीट लोकेश मंत्र की एक पैर से दुनिया जीतने की जिद. मां दिहाड़ी मजदूर. पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं. लेकिन इन्होंने कभी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वो T-42 श्रेणी की हाई जंप में हिस्सा ले रहे हैं.ये  आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले के पलाशा ब्लॉक के रेंटिकोटा गांव के रहने वाले हैं. इनका शुरुआती जीवन आसान नहीं रहा है. बेहद गरीबी में पले बढ़े. मां-पिता ने कभी बेटे की प्रतिभा को नहीं दबाया. उन्होंने खुद भूखे रहकर भी अपने बेटे को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया और पढ़ाई का खर्च उठाया.तमाम कठिनाई के बावजूद लोकेश आगे बढ़ते गए. शुरुआती दौर में उनके पास संसाधनों की कमी थी. लेकिन कोच रामा राव और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच रमेश की देख रेख में अपनी प्रतिभा को निखारा. वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 5 मेडल, राष्ट्रीय जूनियर स्तर तीन पदक अपने नाम कर चुके हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

PARA ATHLETE LOKESH MANTRA
PARA ATHLETE
THE STORY OF PARA ATHLETE
पैरा एथलीट की कहानी
PARA ATHLETE LOKESH MANTRA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

अधर में 60 लाख वोटरों का भविष्य

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: सप्लीमेंट्री लिस्ट पर अनिश्चितता, अधर में 60 लाख वोटरों का भविष्य

March 20, 2026 at 10:06 PM IST
विश्व पोखाल दिवस

विश्व पोखाल दिवस: ओडिशा की पहचान, परंपरा और संस्कृति से जुड़े भोजन का उत्सव

March 20, 2026 at 10:06 PM IST
ईरान जंग का साइड इफेक्ट !

ईरान जंग का साइड इफेक्ट !, प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी

March 20, 2026 at 9:08 PM IST
तेल-गैस बाजार में उथल-पुथल

कुवैत से कतर तक मिसाइल हमले... तेल-गैस बाजार में उथल-पुथल... पूरी दुनिया की नजर खाड़ी पर

March 20, 2026 at 8:54 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.