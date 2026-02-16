सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नौ जजों की बेंच केरल के सबरीमला मंदिर समेत कई धर्मों और धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर आखिरी सुनवाई शुरू करेगी. केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सबरीमला फैसले के रिव्यू की अपील का समर्थन करते हैं, जिसमें केरल के पवित्र पहाड़ी मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को एंट्री की इजाजत दी गई थी. यह मामला सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल थे. बेंच ने कहा कि रिव्यू का सपोर्ट करने वाली पार्टियां 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक बहस करेंगी, और रिव्यू का विरोध करने वाली पार्टियां 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक बहस करेंगी, और जवाब 21-22 अप्रैल तक पेश किए जाएंगे. नौ जजों की बेंच 7 अप्रैल, 2026 को सुबह 10:30 बजे सबरीमला रिव्यू केस की सुनवाई शुरू करेगी. याचिकाकर्ता या उनका समर्थन करने वाली पार्टी की सुनवाई 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक होगी. रिव्यू का विरोध करने वालों की सुनवाई 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक होगी. बेंच ने अपने आदेश में कहा, "अगर कोई जवाबी दलीलें हैं, तो उन पर 21 अप्रैल, 2026 को सुनवाई होगी, जिसके बाद विद्वान न्याय मित्र की आखिरी और आखिरी दलीलें होंगी. जिसके 22 अप्रैल तक खत्म होने की उम्मीद है." बेंच ने पार्टियों के वकील से समय सारिणी का पालन करने को कहा.