सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच 7 अप्रैल से सबरीमला मामले पर करेगी सुनवाई - SABARIMALA TEMPLE ENTRY CASE

7 अप्रैल से सबरीमला मामले पर सुनवाई (ETV Bharat)

Published : February 16, 2026 at 8:59 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नौ जजों की बेंच केरल के सबरीमला मंदिर समेत कई धर्मों और धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर आखिरी सुनवाई शुरू करेगी. केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सबरीमला फैसले के रिव्यू की अपील का समर्थन करते हैं, जिसमें केरल के पवित्र पहाड़ी मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को एंट्री की इजाजत दी गई थी. यह मामला सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल थे. बेंच ने कहा कि रिव्यू का सपोर्ट करने वाली पार्टियां 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक बहस करेंगी, और रिव्यू का विरोध करने वाली पार्टियां 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक बहस करेंगी, और जवाब 21-22 अप्रैल तक पेश किए जाएंगे. नौ जजों की बेंच 7 अप्रैल, 2026 को सुबह 10:30 बजे सबरीमला रिव्यू केस की सुनवाई शुरू करेगी. याचिकाकर्ता या उनका समर्थन करने वाली पार्टी की सुनवाई 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक होगी. रिव्यू का विरोध करने वालों की सुनवाई 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक होगी. बेंच ने अपने आदेश में कहा, "अगर कोई जवाबी दलीलें हैं, तो उन पर 21 अप्रैल, 2026 को सुनवाई होगी, जिसके बाद विद्वान न्याय मित्र की आखिरी और आखिरी दलीलें होंगी. जिसके 22 अप्रैल तक खत्म होने की उम्मीद है." बेंच ने पार्टियों के वकील से समय सारिणी का पालन करने को कहा.

SABARIMALA TEMPLE ENTRY CASE
SABARIMALA TEMPLE
SUPREME COURT
REVIEW PETITIONS
SABARIMALA TEMPLE ENTRY CASE

संपादक की पसंद

