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एक बार फिर से दुनिया भर में फैला रहा है कोरोनावायरस का नया वेरिएंट PJ.2.1, जानिए इसके लक्षण और रिस्क फैक्टर्स

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कोरोनावायरस का नया वेरिएंट PJ.2.1 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2026 at 6:21 PM IST

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देश और दुनिया के कई हिस्सों में सर्दियां आ गई हैं. इसके साथ ही, कोरोनावायरस की भी वापसी हो गई है. हाल ही में COVID-19 का एक नया वेरिएंट, PJ.2.1, चर्चा का विषय बना हुआ है. इस नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है. अब कई देशों में इसके फैलने की पुष्टि हो चुकी है. सबसे पहले इसकी पहचान मई 2026 में कनाडा के ओंटारियो प्रांत में हुई थी. कनाडा से शुरू होकर, अब यह पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रहा है. अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया के कुछ हिस्सों में इस नए वेरिएंट SARS-CoV-2 का प्रसार देखा जा रहा है. अब कोरोना वायरस का यह नया वैरिएंट धीरे-धीरे दूसरी जगहों पर भी फैल रहा है. इसके फैलने से यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या इससे संक्रमण की एक और लहर आ सकती है, और क्या मौजूदा इम्युनिटी इससे बचाव के लिए काफी है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके स्पाइक प्रोटीन (कोरोनावायरस का वह हिस्सा जो इसे इंसानी कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है) में कई आनुवंशिक बदलाव देखे गए हैं, जिसके चलते वे इसके संक्रमण फैलाने की क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि यह वैरिएंट पहले वाले वैरिएंट्स की तुलना में अधिक खतरनाक है.

देश और दुनिया के कई हिस्सों में सर्दियां आ गई हैं. इसके साथ ही, कोरोनावायरस की भी वापसी हो गई है. हाल ही में COVID-19 का एक नया वेरिएंट, PJ.2.1, चर्चा का विषय बना हुआ है. इस नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है. अब कई देशों में इसके फैलने की पुष्टि हो चुकी है. सबसे पहले इसकी पहचान मई 2026 में कनाडा के ओंटारियो प्रांत में हुई थी. कनाडा से शुरू होकर, अब यह पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रहा है. अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया के कुछ हिस्सों में इस नए वेरिएंट SARS-CoV-2 का प्रसार देखा जा रहा है. अब कोरोना वायरस का यह नया वैरिएंट धीरे-धीरे दूसरी जगहों पर भी फैल रहा है. इसके फैलने से यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या इससे संक्रमण की एक और लहर आ सकती है, और क्या मौजूदा इम्युनिटी इससे बचाव के लिए काफी है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके स्पाइक प्रोटीन (कोरोनावायरस का वह हिस्सा जो इसे इंसानी कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है) में कई आनुवंशिक बदलाव देखे गए हैं, जिसके चलते वे इसके संक्रमण फैलाने की क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि यह वैरिएंट पहले वाले वैरिएंट्स की तुलना में अधिक खतरनाक है.

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