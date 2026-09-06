दिल्ली के सत्य निकेतन में भरभराकर ढह गई बहुमंजिला इमारत, मलबे से 9 लोग निकाले गए, 2 की मौत, रेस्क्यू जारी

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास एक बहुमंजिला इमारत ढह गई है. इसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है. बिल्डिंग ढहने से सत्य निकेतन इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, बिल्डिंग हादसे में बचाव दल ने अब तक 9 लोगों को रेस्क्यू किया है. वहीं, अभी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सत्य निकेतन में गिरी इमारत वाली जगह पर पहुँचीं, हादसे पर दुख जताया. दिल्ली पुलिस ने बताया, "स्थानीय पूछताछ से पता चला कि यह 40-50 साल पुरानी इमारत थी, जिसमें एक बेसमेंट और पांच ऊपरी मंज़िलें थीं और इसका इस्तेमाल PG के तौर पर किया जा रहा था. घटना के समय बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था. अब तक 9 लोगों को बचाकर अस्पताल पहुँचाया जा चुका है. खोज और बचाव अभियान जारी है." फायर डिपार्टमेंट की दर्जनों गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है और टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हैं. अब तक 9 लोगों को मलबे से निकाला भी जा चुका है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तरफ से घटनास्थल पर SWT, BFT, WB, IRT और QRV समेत कई संसाधन भेजे गए. हादसे की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग रेस्क्यू और सपोर्ट यूनिट्स को लगाया गया है.