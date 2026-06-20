जो कोई भी कभी कोलकाता गया है, वह शहर की मशहूर पीली एंबेसडर टैक्सी की खास पहचान के बारे में जानता है. यहां तक कि जिन लोगों ने शहर की यात्रा नहीं की है, उन्होंने भी कोलकाता की मशहूर जगहों के बैकग्राउंड में इन पीली टैक्सियों की तस्वीरें या आर्टवर्क जरूर देखे होंगे. अब, एक टैक्सी मालिक ने अपनी टैक्सी को सचमुच पहियों पर चलते-फिरते कैनवास में बदल दिया है. हेरिटेज-थीम वाली एंबेसडर कार ने पूरे शहर में लोगों का काफी ध्यान खींचा है, जिससे इसके मालिक इमरान बहुत खुश हैं. इससे इमरान की अच्छी कमाई भी हो रही है.