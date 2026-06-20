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चलती-फिरती कैनवास: कोलकाता की पीली एंबेसडर टैक्सी शहर भर में लोगों का ध्यान खींच रही है - A MOVING CANVAS ON THE ROAD

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चलती-फिरती कैनवास (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 9:55 PM IST

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जो कोई भी कभी कोलकाता गया है, वह शहर की मशहूर पीली एंबेसडर टैक्सी की खास पहचान के बारे में जानता है. यहां तक कि जिन लोगों ने शहर की यात्रा नहीं की है, उन्होंने भी कोलकाता की मशहूर जगहों के बैकग्राउंड में इन पीली टैक्सियों की तस्वीरें या आर्टवर्क जरूर देखे होंगे. अब, एक टैक्सी मालिक ने अपनी टैक्सी को सचमुच पहियों पर चलते-फिरते कैनवास में बदल दिया है. हेरिटेज-थीम वाली एंबेसडर कार ने पूरे शहर में लोगों का काफी ध्यान खींचा है, जिससे इसके मालिक इमरान बहुत खुश हैं. इससे इमरान की अच्छी कमाई भी हो रही है. 

जो कोई भी कभी कोलकाता गया है, वह शहर की मशहूर पीली एंबेसडर टैक्सी की खास पहचान के बारे में जानता है. यहां तक कि जिन लोगों ने शहर की यात्रा नहीं की है, उन्होंने भी कोलकाता की मशहूर जगहों के बैकग्राउंड में इन पीली टैक्सियों की तस्वीरें या आर्टवर्क जरूर देखे होंगे. अब, एक टैक्सी मालिक ने अपनी टैक्सी को सचमुच पहियों पर चलते-फिरते कैनवास में बदल दिया है. हेरिटेज-थीम वाली एंबेसडर कार ने पूरे शहर में लोगों का काफी ध्यान खींचा है, जिससे इसके मालिक इमरान बहुत खुश हैं. इससे इमरान की अच्छी कमाई भी हो रही है. 

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कोलकाता में टैक्सी
YELLOW AMBASSADOR TAXIS IN KOLKATA
पीली एंबेसडर टैक्सी
मालिक इमरान
A MOVING CANVAS ON THE ROAD

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