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52 हजार करोड़ के मेगा डिफेंस पैकेज को मंजूरी, आकाश तरंग से कामिकेज ड्रोन तक सेना को मिलेंगे हाईटेक हथियार - AIR DEFENCE

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52 हजार करोड़ के मेगा डिफेंस पैकेज को मंजूरी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 2:20 PM IST

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भारत अपनी सैन्य ताकत को अलग स्तर पर ले जाने की तैयार कर रहा है. रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए करीब 52 हजार करोड़ रुपये के मेगा डिफेंस अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. इनमें ऐसे हथियार और सिस्टम शामिल हैं जो भविष्य के युद्धों की तस्वीर बदल सकते हैं.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली, इनमें एंटी-ड्रोन सिस्टम 'आकाश तरंग', मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM, MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम, V-SHORADS और टैंकों के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम शामिल हैं.

'आकाश तरंग' सिस्टम दुश्मन के ड्रोन हमलों से सेना की टुकड़ियों की सुरक्षा करेगा, वहीं MPATGM दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाने में पैदल सेना की ताकत बढ़ाएगा. मंजूरी पाने वाले सिस्टम में जेट-बेस्ड कामिकेज ड्रोन भी शामिल हैं. ये आत्मघाती ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम होंगे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं को भी मजबूत करेंगे.

भारत अपनी सैन्य ताकत को अलग स्तर पर ले जाने की तैयार कर रहा है. रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए करीब 52 हजार करोड़ रुपये के मेगा डिफेंस अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. इनमें ऐसे हथियार और सिस्टम शामिल हैं जो भविष्य के युद्धों की तस्वीर बदल सकते हैं.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली, इनमें एंटी-ड्रोन सिस्टम 'आकाश तरंग', मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM, MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम, V-SHORADS और टैंकों के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम शामिल हैं.

'आकाश तरंग' सिस्टम दुश्मन के ड्रोन हमलों से सेना की टुकड़ियों की सुरक्षा करेगा, वहीं MPATGM दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाने में पैदल सेना की ताकत बढ़ाएगा. मंजूरी पाने वाले सिस्टम में जेट-बेस्ड कामिकेज ड्रोन भी शामिल हैं. ये आत्मघाती ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम होंगे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं को भी मजबूत करेंगे.

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