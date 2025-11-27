ETV Bharat / Videos

हॉन्ग कॉन्ग की कई गगनचुंबी अपार्टमेंट में भीषण आग, 50 से ज्यादा लोगों की मौत, 279 लोग लापता

ETV Bharat Hindi Team

November 27, 2025 at 8:16 PM IST

हॉन्ग कॉन्ग के ताई पो जिले में बुधवार दोपहर गगनचुंबी इमारतों में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. आग पर काबू पा लिया गया. हालांकि आग पूरी तरह से बुझी नहीं है. इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 279 लोग लापता है. जिनको हादसे में बचे लोग तालश रहे हैं. 68 लोग अस्पतालों में भर्ती है. 16 लोगों की हालत गंभीर है. हॉन्ग कॉन्ग के 30 साल के इतिहास में ये सबसे भयानक आग बताई जा रही है. पुलिस ने लापरवाही और हत्या के आरोप में तीन लोगों को अरेस्ट किया है.

राहत और बचाव का काम युद्धा स्तर पर चलाया गया. दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के काम में जुटी रहीं. लगभग 16 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया. फायर ब्रिगेड का फोकस तीन टॉवरों पर रहा, जहां सबसे भयानक आग लगी थी. अभी भी पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. 4 टॉवरों में लगी आग को बुझा लिया गया है.

रिपोर्टस के मुताबिक इन टॉवरों में लगी खिड़कियों में पॉलीस्टाइनिन बोर्ड का इस्तेमाल किया गया था. साथ ही अधिकारियों आशंका है कि साइट पर मौजूद दूसरे कंस्ट्रक्शन मटीरियल,  जैसे जाल, कैनवस शीट, प्लास्टिक कवरिंग, और बांस मौजूद था. जिसकी वजह से आग तेजी से फैली. और इसने इतना विकराज रुप ले लिया. जिन 8 टॉवर में आग लगी, उनमें से 7 टॉवर में बुजुर्ग रहते थे.

HONG KONG MASSIVE FIRE
HONG KONG FIRE INCIDENT
TAI PO FIRE
हॉन्ग कॉन्ग में भीषण आग
HONG KONG MASSIVE FIRE

ETV Bharat Hindi Team

