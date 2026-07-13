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बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग, 27 लोग जिंदा जले, कई घायल - अनुतिन चार्नविराकुल

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बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 4:40 PM IST

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बैंकॉक के एक पब में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां चीख-पुकार मच गई. हादसे में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए. थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने 27 लोगों की मौत की पुष्टि की. उन्होंने घटनास्थल का दौरा भी किया. उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की अभी भी जांच चल रही है.

पब में परफॉर्म कर रहे एक म्यूजिशियन के मुताबिक, उसने स्टेज के पास एक सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलते देखा, फिर बिजली चली गई, फिर एक धमाका हुआ और तेजी से घना धुआं पूरी जगह में भर गया.  

बैंकॉक के एक पब में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां चीख-पुकार मच गई. हादसे में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए. थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने 27 लोगों की मौत की पुष्टि की. उन्होंने घटनास्थल का दौरा भी किया. उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की अभी भी जांच चल रही है.

पब में परफॉर्म कर रहे एक म्यूजिशियन के मुताबिक, उसने स्टेज के पास एक सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलते देखा, फिर बिजली चली गई, फिर एक धमाका हुआ और तेजी से घना धुआं पूरी जगह में भर गया.  

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पब में भीषण आग
बैंकॉक में आग
अनुतिन चार्नविराकुल
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