बैंकॉक के एक पब में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां चीख-पुकार मच गई. हादसे में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए. थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने 27 लोगों की मौत की पुष्टि की. उन्होंने घटनास्थल का दौरा भी किया. उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की अभी भी जांच चल रही है.

पब में परफॉर्म कर रहे एक म्यूजिशियन के मुताबिक, उसने स्टेज के पास एक सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलते देखा, फिर बिजली चली गई, फिर एक धमाका हुआ और तेजी से घना धुआं पूरी जगह में भर गया.