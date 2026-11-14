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दिल्ली के मंगोलपुरी में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 16 गाड़ियां

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जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2026 at 7:22 PM IST

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दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में जूते-चप्पल बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग फैक्ट्री के ए-76 में लगी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. फैक्ट्री से उठती आग की लपटों और धुएं को देखते हुए दमकल विभाग ने बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया. आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग ने पहले इसे मेक-4 घोषित किया और फिर आग की मेक-6 का अलर्ट जारी कर दिया. मौके पर अब तक 16 दमकल यूनिट तैनात की गई हैं. इनमें पांच वाटर टेंडर, सात वाटर बाउजर, दो फोम टेंडर, एक एमपी और एक क्यूआरवी शामिल हैं. दमकल विभाग के सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और अपनी निगरानी में आग बुझाने के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं. फैक्ट्री में जूते-चप्पल बनाने का काम होता है. ऐसे में आग की चपेट में फैक्ट्री का कितना हिस्सा आया है और कितना सामान जलकर नष्ट हुआ है, इसका आकलन अभी नहीं हो पाया है.

दमकल विभाग की ओर से अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की गई है. आग लगने के वास्तविक कारणों का भी पता नहीं चल पाया है. राहत और बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही नुकसान और घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में जूते-चप्पल बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग फैक्ट्री के ए-76 में लगी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. फैक्ट्री से उठती आग की लपटों और धुएं को देखते हुए दमकल विभाग ने बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया. आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग ने पहले इसे मेक-4 घोषित किया और फिर आग की मेक-6 का अलर्ट जारी कर दिया. मौके पर अब तक 16 दमकल यूनिट तैनात की गई हैं. इनमें पांच वाटर टेंडर, सात वाटर बाउजर, दो फोम टेंडर, एक एमपी और एक क्यूआरवी शामिल हैं. दमकल विभाग के सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और अपनी निगरानी में आग बुझाने के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं. फैक्ट्री में जूते-चप्पल बनाने का काम होता है. ऐसे में आग की चपेट में फैक्ट्री का कितना हिस्सा आया है और कितना सामान जलकर नष्ट हुआ है, इसका आकलन अभी नहीं हो पाया है.

दमकल विभाग की ओर से अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की गई है. आग लगने के वास्तविक कारणों का भी पता नहीं चल पाया है. राहत और बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही नुकसान और घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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