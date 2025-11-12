गुजरात के भरूच में इंडस्ट्रयिल एरिया जीआईडीसी में एक फार्मा कंपनी में भीषण विस्फोट हुआ. जिससे पूरा इलाका दहल गया. कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनी गई. जिसके बाद भीषण आग लग गई. कंपनी की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया.वहीं आसपास की कई फार्मा और केमिकल कंपनियों के शेड उड़ गए. खिड़की और दरवाजों के शीशे टूट गए.

हादसे में 2 शख्स की मौत हो गई. दो मजदूर लापता हैं.19 लोगों घायल हो गए. जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भरूच के अस्पताल में भेजा गया.

मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने 7 घंटे बाद आग पर काबू पाया. केमिकल ब्लास्ट की वजह से आग बुझाने में फायर ब्रगेड को परेशानी हुई.अधिकारियों ने लीकेज की वजह से बॉयलर में विस्फोट की आशंका जताई है.