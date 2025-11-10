ETV Bharat / Videos

धमाके से फिर दहली दिल्ली, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास कार में विस्फोट, 11 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल

November 10, 2025

देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर धमाके से दहल उठी. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर वन के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ.. जिससे मौके पर अफरातफरी की स्थिति पैदा हो गई. विस्फोट इतना बड़ा था कि हर तरफ आग और धुआं नजर आ रहा था. ब्लास्ट की सूचना मिलते ही एंबुलेंस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. घायलों को आनन-फानन में LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है और NIA और NSG की टीम भी मौके पर पहुंची है. दिल्ली में विस्फोट के बाद आसपास के शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.. नोएडा के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की चेकिंग हो रही है.. अलग-अलग इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है. ताजा हालात पर पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की.. उधर, NIA और FSL की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है.

CAR BLAST IN DELHI
कार धमाके में कितने लोगों की मौत
LNJP अस्पताल में भर्ती
गृह मंत्री अमित शाह
CAR BLAST IN DELHI

