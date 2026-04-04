केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ. यहां डेमानी रोड पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस गोदाम में सिलेंडर के फटने से जोरदार धमाका हुआ. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई.. जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

चश्मदीदों के मुताबिक, धमाका इतना शक्तिशाली था कि गोदाम की छत और दीवारें उड़ गईं. धमाके की आवाज करीब 30 मीटर के दायरे में सुनी गई, जिससे स्थानीय लोगों को भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ. वहीं सड़क पर उड़कर गिरे मलबे और तेज आवाज के कारण पास के स्कूल के बच्चों और स्थानीय लोगों में चीख-पुकार मच गई.

धमाके के कारण पास ही खड़ी गाड़ी का शीशा टूट गया. शुरुआती जांच में पता चला है कि हादसा उस समय हुआ जब गोदाम में गैस सिलेंडर फिर से भरे जा रहे थे. रिफिलिंग के दौरान अचानक एक सिलेंडर अचानक फट गया, जिसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत कार्य शुरू कर दिया.