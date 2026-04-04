ETV Bharat / Videos

दादरा और नगर हवेली: गोदाम में सिलेंडर फटने से भीषण धमाका, 4 की मौत, 8 लोग घायल - A MASSIVE EXPLOSION IN SILVASA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
गैस गोदाम में सिलेंडर फटने से भीषण धमाका (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 4, 2026 at 9:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ. यहां डेमानी रोड पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस गोदाम में सिलेंडर के फटने से जोरदार धमाका हुआ. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई.. जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.  

चश्मदीदों के मुताबिक, धमाका इतना शक्तिशाली था कि गोदाम की छत और दीवारें उड़ गईं. धमाके की आवाज करीब 30 मीटर के दायरे में सुनी गई, जिससे स्थानीय लोगों को भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ. वहीं सड़क पर उड़कर गिरे मलबे और तेज आवाज के कारण पास के स्कूल के बच्चों और स्थानीय लोगों में चीख-पुकार मच गई.

धमाके के कारण पास ही खड़ी गाड़ी का शीशा टूट गया. शुरुआती जांच में पता चला है कि हादसा उस समय हुआ जब गोदाम में गैस सिलेंडर फिर से भरे जा रहे थे. रिफिलिंग के दौरान अचानक एक सिलेंडर अचानक फट गया, जिसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत कार्य शुरू कर दिया.  

केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ. यहां डेमानी रोड पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस गोदाम में सिलेंडर के फटने से जोरदार धमाका हुआ. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई.. जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.  

चश्मदीदों के मुताबिक, धमाका इतना शक्तिशाली था कि गोदाम की छत और दीवारें उड़ गईं. धमाके की आवाज करीब 30 मीटर के दायरे में सुनी गई, जिससे स्थानीय लोगों को भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ. वहीं सड़क पर उड़कर गिरे मलबे और तेज आवाज के कारण पास के स्कूल के बच्चों और स्थानीय लोगों में चीख-पुकार मच गई.

धमाके के कारण पास ही खड़ी गाड़ी का शीशा टूट गया. शुरुआती जांच में पता चला है कि हादसा उस समय हुआ जब गोदाम में गैस सिलेंडर फिर से भरे जा रहे थे. रिफिलिंग के दौरान अचानक एक सिलेंडर अचानक फट गया, जिसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत कार्य शुरू कर दिया.  

For All Latest Updates

TAGGED:

A MASSIVE EXPLOSION IN SILVASA
सिलेंडर फटने से भीषण धमाका
दादरा और नगर हवेली
गैस गोदाम में विस्फोट
A MASSIVE EXPLOSION IN SILVASA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026

केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: राजनीति में 'ईमानदारी' के चेहरे, दौलत पर नीयत हावी

April 6, 2026 at 10:08 PM IST
एलपीजी संकट से घर लौटने को मजबूर

बिहार: एलपीजी संकट से घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं प्रवासी मजदूर, किसी को महंगाई तो किसी को काम बंद होने की वजह से लौटना पड़ा

April 6, 2026 at 9:54 PM IST
नकाबपोश कार सवार VIP गेट तोड़कर अंदर घुसा

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी सेंध: नकाबपोश कार सवार VIP गेट तोड़कर अंदर घुसा

April 6, 2026 at 9:37 PM IST
अरुणाचल के सीएम की बढ़ीं मुश्किलें

अरुणाचल के सीएम की बढ़ीं मुश्किलें, CM के परिवार से जुड़ी कंपनियों के ठेके की जांच के आदेश

April 6, 2026 at 8:16 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.