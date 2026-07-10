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ईरान में जलाया गया ट्रंप का विशाल पुतला, ट्रंप ने नेतन्याहू को किया फोन, एक्शन प्लान की दी जानकारी - US ATTACKS IRAN

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ईरान में जलाया गया ट्रंप का विशाल पुतला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 10, 2026 at 6:20 PM IST

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ईरान में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है. लोग खुलेआम अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं. ईरान के मशहद में ट्रंप का विशाल पुतला जलाया गया. यहीं इमाम रजा दरगाह में अयातुल्ला अली खामेनई का अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार में मौजूद कई लोग ट्रंप विरोधी बैनर लिए नजर आए, जिनमें उन्हें मारने की बात कही गई. उधर, इजराइल ने अमेरिका के साथ ऐसी खुफिया जानकारी साझा की है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ट्रंप को निशाना बनाने की नई योजना पर विचार कर रहा है. रिपोर्टों के मुताबिक, इजराइली एजेंसियों ने अमेरिकी अधिकारियों को संभावित खतरे के बारे में चेतावनी दी है, हालांकि अमेरिकी एजेंसियों ने अभी तक इस इंटेलिजेंस की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है. इस बीच ट्रंप ने खुद स्वीकार किया है कि वे ईरान के निशाने पर हैं. नाटो शिखर सम्मेलन में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान की हत्या की सूची में वे नंबर-1 पर हैं.

इन सब के बीच ट्रंप ने इजराइली राष्ट्रपति नेतन्याहू से बात की है और खाड़ी देशों में अपने नए एक्शन प्लान की जानकारी दी है. ईरान की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बुशहर में एक मिलिट्री हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है.  

ईरान में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है. लोग खुलेआम अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं. ईरान के मशहद में ट्रंप का विशाल पुतला जलाया गया. यहीं इमाम रजा दरगाह में अयातुल्ला अली खामेनई का अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार में मौजूद कई लोग ट्रंप विरोधी बैनर लिए नजर आए, जिनमें उन्हें मारने की बात कही गई. उधर, इजराइल ने अमेरिका के साथ ऐसी खुफिया जानकारी साझा की है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ट्रंप को निशाना बनाने की नई योजना पर विचार कर रहा है. रिपोर्टों के मुताबिक, इजराइली एजेंसियों ने अमेरिकी अधिकारियों को संभावित खतरे के बारे में चेतावनी दी है, हालांकि अमेरिकी एजेंसियों ने अभी तक इस इंटेलिजेंस की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है. इस बीच ट्रंप ने खुद स्वीकार किया है कि वे ईरान के निशाने पर हैं. नाटो शिखर सम्मेलन में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान की हत्या की सूची में वे नंबर-1 पर हैं.

इन सब के बीच ट्रंप ने इजराइली राष्ट्रपति नेतन्याहू से बात की है और खाड़ी देशों में अपने नए एक्शन प्लान की जानकारी दी है. ईरान की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बुशहर में एक मिलिट्री हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है.  

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