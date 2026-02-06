भयानक टी-स्टॉल पर डरना मना है! 'स्वर्गीय' डॉन बजरंग छारा बेचते हैं 'चुड़ैल' चाय - TEA STALL IN THE CREMATORIUM
Published : February 6, 2026 at 11:12 PM IST
गुजरात के अहमदाबाद में एक चाय की दुकान लगातार वायरल हो रही है. ये चाल की दुकान श्मशान के अंदर है और उसका नाम है... भयानक टी-स्टॉल. यहां गरमागरम चाय को फेंटते भूत जैसे दिखने वाले ये शख्स को देखकर शुरू-शुरू में हर कोई डर जाता है. शुरू-शुरू में तो यहां कोई चाय पीने नहीं आता था, लेकिन अब धीरे-धीरे लोगों को ये जगह अच्छी लगने लगी है.
यहां का लुक एंड फील लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन के लिए हैं.. शांत और एकांत जगह में होने की वजह से लोग यहां थोड़ा सुकून महसूस करते हैं.
एक शख्स.. जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन पारिवारिक हालात ने उसे एक यूनिक बिजसेन आइडिया पर सोचने के लिए मजबूर किया.. और इस तरह भयानक टी-स्टॉल का ख्याल उन्हें आया.. दुकान खोलने के लिए उन्होंने भद्रेश्वर श्मशान घाट को चुना. इस दुकान में सब कुछ यूनिक रखने की कोशिश की गई है. साईन बोर्ड में दुकान के प्रोपराइटर का नाम- स्वर्गीय डॉन बजरंग छारा लिखा गया है.. जबकि वो शख्स जिंदा है और ये दुकान चला रहा है.
दरअसल, डॉन बजरंग छारा को भुतहा किताबें पढ़ने का खूब शौक था.. श्मशान घाट में बैठकर भुतहा किताबें पढ़ना उन्हें रोमांचित करता था.. फिर वो मास्क लगाकर श्मशान घाट में कब्रों के पीछे से झांकने की कोशिश करने लगे.. इसी हालत में जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो कंकाल बिस्किट, डायन और चुड़ैल चाय ने उन्हें नई पहचान दिखाई.
