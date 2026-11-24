भारत और यूरोपीय संघ इस साल दिसंबर में लंबे समय से इंतजार किए जा रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंटपर साइन कर सकते हैं. यह समझौता 2027 के मध्य तक लागू होने की उम्मीद है. भारत में यूरोपियन यूनियन के राजदूत जीन-एरिक पैक्वेट ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. इस समझौता का मकसद दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना है. इस पर बातचीत का चरण पूरा हो चुका है, और बाकी प्रक्रिया में यूरोपीय संसद द्वारा इस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर और मंजूरी शामिल है. एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में पैक्वेट ने कहा कि इस साल जनवरी में यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन में बातचीत पूरी हो गई थी. तब से दोनों तरफ के अधिकारी टेक्स्ट को फाइनल करने और टेक्निकल डिटेल्स को पूरा करने पर काम कर रहे हैं.