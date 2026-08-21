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मुंबई के कुर्ला इलाके में क्रेन गिरने से बड़ा हादसा, 8 लोग घायल, सभी की हालत स्थिर - BMC DEMOLITION

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मुंबई में क्रेन गिरने से बड़ा हादसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2026 at 2:36 PM IST

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मुंबई के कुर्ला इलाके में महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग के पास झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके में क्रेन गिरने से आठ लोग घायल हो गए. घायलों में से छह को सायन अस्पताल में, जबकि दो को कुर्ला भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया. BMC  ने बताया है कि अस्पताल में सभी मरीजों की हालत स्थिर है.

ये हादसा कुर्ला ईस्ट के इंदिरा नगर इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट के पीछे स्थित बंटारा भवन और MHADA बिल्डिंग के पास हुई. हादसे की खबर मिलते ही बीएमसी का मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, 108 एम्बुलेंस सेवा और बीएमसी वार्ड के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. शुरुआती रिपोर्टों से पता चला कि क्रेन के नीचे तीन से चार लोग फंसे हो सकते हैं.

मुंबई के कुर्ला इलाके में महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग के पास झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके में क्रेन गिरने से आठ लोग घायल हो गए. घायलों में से छह को सायन अस्पताल में, जबकि दो को कुर्ला भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया. BMC  ने बताया है कि अस्पताल में सभी मरीजों की हालत स्थिर है.

ये हादसा कुर्ला ईस्ट के इंदिरा नगर इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट के पीछे स्थित बंटारा भवन और MHADA बिल्डिंग के पास हुई. हादसे की खबर मिलते ही बीएमसी का मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, 108 एम्बुलेंस सेवा और बीएमसी वार्ड के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. शुरुआती रिपोर्टों से पता चला कि क्रेन के नीचे तीन से चार लोग फंसे हो सकते हैं.

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झोपड़ी पर गिरी क्रेन
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