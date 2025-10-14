ETV Bharat / Videos

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले कांकेर में हथियार छोड़ चुके नक्सली सचिला मंडावी और  सागर हिरोदा की शादी हुई. जिसके लिए पंखाजुर थाने में मंडप सजा और पुलिस वाले बाराती बने.

सागर 2014 में नक्सली संगठन से जुड़ा, 10 साल तक इसने नक्सली संगठन में काम करने के बाद दिसंबर 2024 में सरेंडर किया. वहीं सचिला 2020 में लाल आतंक से जुड़ी और 2024 नक्सल संगठन को छोड़ दिया.दोनों पुलिस फोर्स में शामिल हो गए. इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और दोनों में प्यार हो गया. ये बात पंखाजुर और गोण्डाहुर थाना प्रभारियों को पता चली.दोनों टीआई ने इनकी शादी कराने का फैसला लिया.

कांकेर बस्तर का धुर नक्सल इलाका है और यहां से आई ये तस्वीर संदेश देती है शांति और प्रेम की, साथ ही उन नक्सलियों के लिए संदेश है कि हथियार छोड़ समाज के मुख्यधारा में जुड़ें और विकास में भागीदार बनें.

