2029 तक चांद पर इंसानों का घर... NASA के मिशन ने दुनिया को चौंकाया - NASA MOON MISSION
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Published : May 27, 2026 at 2:32 PM IST
नासा अब सिर्फ चांद पर वापस जाने की योजना नहीं बना रहा है, बल्कि वहां स्थायी रूप से बसने की तैयारी कर रहा है. आर्टेमिस II के सफल लूनर फ्लाईअराउंड के बाद, नासा ने चांद पर स्थायी बेस स्थापित करने के लिए 20 बिलियन डॉलर का रोडमैप लॉन्च किया है. इस योजना को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में नासा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रोबोटिक मिशन भेजेगा. ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियां लैंडर, उपकरण और वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स पहुंचाएंगी. ये मिशन लैंडिंग सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे और चंद की सतह का अध्ययन करेंगे. दूसरे चरण में नासा मानवयुक्त आर्टेमिस मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है. जिसमें इस दशक के अंत तक पहली चांद लैंडिंग का लक्ष्य रखा गया है. अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोवर्स, कार्गो और जरूरी सिस्टम भेजे जाएंगे, जो सतह पर ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे. पावर और मोबिलिटी सिस्टम सहित अहम इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेंगे.
नासा अब सिर्फ चांद पर वापस जाने की योजना नहीं बना रहा है, बल्कि वहां स्थायी रूप से बसने की तैयारी कर रहा है. आर्टेमिस II के सफल लूनर फ्लाईअराउंड के बाद, नासा ने चांद पर स्थायी बेस स्थापित करने के लिए 20 बिलियन डॉलर का रोडमैप लॉन्च किया है. इस योजना को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में नासा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रोबोटिक मिशन भेजेगा. ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियां लैंडर, उपकरण और वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स पहुंचाएंगी. ये मिशन लैंडिंग सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे और चंद की सतह का अध्ययन करेंगे. दूसरे चरण में नासा मानवयुक्त आर्टेमिस मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है. जिसमें इस दशक के अंत तक पहली चांद लैंडिंग का लक्ष्य रखा गया है. अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोवर्स, कार्गो और जरूरी सिस्टम भेजे जाएंगे, जो सतह पर ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे. पावर और मोबिलिटी सिस्टम सहित अहम इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेंगे.