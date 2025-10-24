लोक आस्था का महापर्व छठ कल शनिवार से नहाए-खाए के साथ शुरू हो रहा है. इस पर्व में शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों में रह रहे बिहार के लोग अपने घर आते हैं.. जिसके कारण ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर लोग व्यवस्था से निराश दिखे.. ट्रेनों में जगह नहीं थी और लोग टॉयलेट में सफर करने के लिए मजबूर दिखे। हालांकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति थोड़ी बेहतर दिखाई दी और लोग रेलवे के इंतजाम से संतुष्ट दिखे. छठ पर्व के लिए रेलवे ने कुछ विशेष ट्रेनें चलाई हैं.. जिससे लोगों को काफी राहत मिली है.