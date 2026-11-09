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पानीपत-खटीमा हाइवे पर भीषण हादसा, 6 लोगों की मौत; डिवाइडर से टकराकर पलटी कार बनी आग का गोला

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पानीपत-खटीमा हाइवे पर भीषण हादसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2026 at 2:06 PM IST

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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा हाईवे पर आज सुबह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि सभी एक ही परिवार के थे. कार सवार परिवार हरियाणा के हिसार से हरिद्वार के लिए निकला था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया. पुलिस के मुताबिक, कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई. स्थानीय लोगों ने कार में आग लगने की सूचना पुलिस को दी. लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि बुझ नहीं पाई. सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग बुझाकर सभी झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने सभी 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया. सभी लोगों की मौत अत्यधिक जलने की वजह हुई.  

पुलिस हादसे के कारणों और मृतकों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन का संबंध हरियाणा के हिसार से होने की जानकारी जुटाई है. 

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा हाईवे पर आज सुबह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि सभी एक ही परिवार के थे. कार सवार परिवार हरियाणा के हिसार से हरिद्वार के लिए निकला था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया. पुलिस के मुताबिक, कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई. स्थानीय लोगों ने कार में आग लगने की सूचना पुलिस को दी. लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि बुझ नहीं पाई. सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग बुझाकर सभी झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने सभी 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया. सभी लोगों की मौत अत्यधिक जलने की वजह हुई.  

पुलिस हादसे के कारणों और मृतकों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन का संबंध हरियाणा के हिसार से होने की जानकारी जुटाई है. 

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कार हादसे में 6 की मौत
पानीपत खटीमा हाइवे पर हादसा
डिवाइडर से टकराई कार
हरियाणा की कार जली
CAR ACCIDENT KILLS 6

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