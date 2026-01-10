ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी. महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनावी सभा मेे उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तान के संविधान में भारत जैसी समावेशिता का प्रावधान नहीं है. वहां का संविधान धर्मों के लोगों को उच्च पदों पर आसीन होने से प्रतिबंधित करता है.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल एक ही धर्म का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और बाबा साहब का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या महापौर बन सकता है. उन्होंने कहा, "मेरा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने."

हालांकि ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है. बीजेपी ने ओवैसी पर पलटवार किया है. बीजेपी नेता और असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और उन्हें लगता है कि यहां हमेशा हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा.