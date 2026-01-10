ETV Bharat / Videos

'हिजाब वाली प्रधानमंत्री' पर सियासी घमासान: ओवैसी ने 'हिजाब वाली प्रधानमंत्री' को बताया अपना ख्वाब, बीजेपी ने किया पलटवार - CONTROVERSY ON OWAISI HIJAB PM JIBE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
'हिजाब वाली प्रधानमंत्री' पर सियासी घमासान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 10, 2026 at 10:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी. महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनावी सभा मेे उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तान के संविधान में भारत जैसी समावेशिता का प्रावधान नहीं है. वहां का संविधान धर्मों के लोगों को उच्च पदों पर आसीन होने से प्रतिबंधित करता है. 

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल एक ही धर्म का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और बाबा साहब का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या महापौर बन सकता है. उन्होंने कहा, "मेरा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने."

हालांकि ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है. बीजेपी ने ओवैसी पर पलटवार किया है. बीजेपी नेता और असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और उन्हें लगता है कि यहां हमेशा हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा.   

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी. महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनावी सभा मेे उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तान के संविधान में भारत जैसी समावेशिता का प्रावधान नहीं है. वहां का संविधान धर्मों के लोगों को उच्च पदों पर आसीन होने से प्रतिबंधित करता है. 

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल एक ही धर्म का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और बाबा साहब का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या महापौर बन सकता है. उन्होंने कहा, "मेरा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने."

हालांकि ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है. बीजेपी ने ओवैसी पर पलटवार किया है. बीजेपी नेता और असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और उन्हें लगता है कि यहां हमेशा हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा.   

For All Latest Updates

TAGGED:

CONTROVERSY ON OWAISI HIJAB PM JIBE
हिजाब पहनी प्रधानमंत्री
हिजाब वाली प्रधानमंत्री
HIJAB CLAD PM
CONTROVERSY ON OWAISI HIJAB PM JIBE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड

कड़ाके की ठंड की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड, श्रीनगर में पारा माइनस 5.6 डिग्री तक पहुंचा

January 10, 2026 at 10:53 PM IST
गरीबों के बीच बांटे 500 कंबल

एक भिखारी ने पेश की मानवता की मिसाल, गरीबों के बीच बांटे 500 कंबल, पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ

January 10, 2026 at 7:59 PM IST
राउरकेला में प्लेन क्रैश

राउरकेला में प्लेन क्रैश, पायलट और को-पायलट समेत 6 लोग जख्मी

January 10, 2026 at 7:59 PM IST
भारत ने कहा, दोनों देशों के बीच 8 बार हुई बात

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर लटनिक का दावा, पीएम मोदी ने नहीं की कॉल, इसीलिए फेल हुई डील, भारत ने दावे को किया खारिज

January 9, 2026 at 10:53 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.