दिल्ली रोहिणी में घर में जा घुसी तेज रफ्तार कार, घटना CCTV मे कैद - ROHINI CAR INCIDENT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 26, 2025 at 3:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी में 25 नवंबर देर रात बड़ा हादसा होने से टल गया. यहां एक तेज रफ्तार बेकाबू SUV कार गेट तोड़कर सीधा मकान में घुस गई. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. हादसे में घर का सामान टूट गया. घटना का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त घर में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर लेटी थी. गनीमत ये रही कि कार उनके बगल में आकर रुक गई और वो बाल-बाल बच गई. इस दौरान कुछ चीजें बुजुर्ग महिला के ऊपर जाकर गिरी, जिसकी वजह से उन्हें हल्की चोट आयी है.
नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी में 25 नवंबर देर रात बड़ा हादसा होने से टल गया. यहां एक तेज रफ्तार बेकाबू SUV कार गेट तोड़कर सीधा मकान में घुस गई. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. हादसे में घर का सामान टूट गया. घटना का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त घर में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर लेटी थी. गनीमत ये रही कि कार उनके बगल में आकर रुक गई और वो बाल-बाल बच गई. इस दौरान कुछ चीजें बुजुर्ग महिला के ऊपर जाकर गिरी, जिसकी वजह से उन्हें हल्की चोट आयी है.