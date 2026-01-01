गुजरात के शिल्पकार ने गाय के गोबर से बनाई अद्भुत कलाकृतियां - AMAZING ARTWORKS FROM COW DUNG
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 1, 2026 at 10:17 PM IST
गुजरात के बोटाद के 62 साल के प्रवीणभाई प्रजापति ने गाय के गोबर की कला के ज़रिए एक अनोखी कोशिश की है. उन्होंने गाय के गोबर से आकर्षक चीज़ें बनाई हैं.जिसे लेकर वे अहमदाबाद के सोला में हुए सात्विक फ़ूड फ़ेस्टिवल में हिस्सा लेने आए थे. जहां इनके स्टॉल पर गाय के गोबर से बनी करीब 1000 चीज़ें हैं. जिनकी कीमत 700 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक है. खासकर गाय के गोबर से बने वॉल पीस सबके आकर्षण का केंद्र बने. इन वॉल पीस में धार्मिक पेंटिंग, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो के साथ-साथ विलुप्त हो चुकी कलाओं को उकेरा है.
प्रवीणभाई प्रजापति पहले मिट्टी से काम करते थे लेकिन उन्हें गाय के गोबर से कुछ नया करने का मन हुआ और साल 2019-20 में गाय के गोबर से कलाकृतिया बनाना शुरू किया. उनके सामने कई सवाल आए, जिनमें से गाय के गोबर को पानी से साफ करना सबसे बड़ा चैलेंज था. फिर उन्होंने उसमें सफेद गोंद डालकर सफलता पाई. उसके बाद गाय के गोबर के अलग-अलग शेप पर कई आर्टवर्क बनाए.
सात्विक फ़ूड फ़ेस्टिवल में प्रवीणभाई प्रजापति के गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट्स ने सबको अपनी ओर खींचा. गोबर से बनी इतनी आकर्षक चीज़ें देखकर लोग उनकी तारीफ़ करने से नहीं चूके.
सात्विक फ़ूड फ़ेस्टिवल जैसे प्रोग्राम के ज़रिए प्रवीणभाई प्रजापति जैसे कारीगरों को अपनी कला दिखाने के लिए एक सही प्लेटफ़ॉर्म मिला है और अपनी कला को लोगों के सामने लाने का साथ ही लोगों को कुछ अच्छी और नई चीज़ें देखने और खरीदने का मौका भी मिलता है.
