वाराणसी में गोवर्धन पूजा की धूम, यदुवंशी समाज के लोगों ने निकाली शोभायात्रा - VARANASI GOVARDHAN PUJA
Published : October 22, 2025 at 10:19 PM IST
उत्तरप्रदेश के वाराणसी में गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई. हर बार की तरह इस बार भी यदुवंशी समाज के लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली.. जिसमें नरमुंड पहने भगवान शंकर के साथ मां काली नृत्य करती हुई दिखाई दीं. एक झांकी में बाबा भोले को अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ नरमुंड के सिंहासन पर दिखाया गया, उनके साथ अलग-अलग भयंकर रूपों में उनके गण चल रहे थे. काशी में यह आयोजन नमो घाट पर स्थित गोवर्धन मंदिर में संपन्न होता है.. जिसके लिए लहुराबीर क्षेत्र से शोभा यात्रा निकली जाती है.. ढोल-नगाड़े की धुन पर झूमते नाचते-गाते लोग आगे बढ़ते हैं.
