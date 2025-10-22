ETV Bharat / Videos

वाराणसी में गोवर्धन पूजा की धूम, यदुवंशी समाज के लोगों ने निकाली शोभायात्रा - VARANASI GOVARDHAN PUJA

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 10:19 PM IST

1 Min Read
उत्तरप्रदेश के वाराणसी में गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई. हर बार की तरह इस बार भी यदुवंशी समाज के लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली.. जिसमें नरमुंड पहने भगवान शंकर के साथ मां काली नृत्य करती हुई दिखाई दीं. एक झांकी में बाबा भोले को अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ नरमुंड के सिंहासन पर दिखाया गया, उनके साथ अलग-अलग भयंकर रूपों में उनके गण चल रहे थे. काशी में यह आयोजन नमो घाट पर स्थित गोवर्धन मंदिर में संपन्न होता है.. जिसके लिए लहुराबीर क्षेत्र से शोभा यात्रा निकली जाती है.. ढोल-नगाड़े की धुन पर झूमते नाचते-गाते लोग आगे बढ़ते हैं.

VARANASI GOVARDHAN PUJA
GRAND GOVARDHAN PUJA
गोवर्धन पूजा पर शोभा यात्रा
यदुवंशी समाज की गोवर्धन पूजा
VARANASI GOVARDHAN PUJA

ETV Bharat Hindi Team

