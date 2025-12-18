ETV Bharat / Videos

भूगोल के टीचर को सिक्कों के कलेक्शन का शौक, 20 देशों के 3 हजार सिक्के इनके पास - PASSION FOR COLLECTING COINS

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के पांडुआ के भुगोल टीचर भास्कर मंडल का घर नहीं म्यूजियम लगता है. इनके पास 20 देशों के तीन हजार दुर्लभ सिक्कों का कलेक्शन. जिसमें कौड़ी के सीप से लेकर चांदी और तांबे तक, कई तरह के मेटल के सिक्के शामिल हैं. जिनको कलेक्ट करने में तीन दशक का समय लगा .

भास्कर के पास 100 तरह के 5 रुपये के सिक्के, 8 तरह के 1 रुपये के सिक्के, 35 प्रकार के 2 रुपये के सिक्के हैं. इनके पास राम और सीता का भी सिक्का है. इनकी मां निर्मला मंडल बताती है कि बेटे को बचपन से ही सिक्कों शौक था.

रानागढ़ हाई स्कूल के प्रिंसिपल बताते हैं कि स्टूडेंट और पैरेंट्स से इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं. जिनसे विदेशों से भी दुर्लभ सिक्के मंगाते हैं और वो खुशी-खुशी लाकर भास्कर को देते हैं.

भास्कर को केवल सिक्कें जमा करने का शौक नहीं हैं. ये एनवारमेंटलिस्ट भी हैं. 75 हजार ताड़ के पेड़ लगाकर सुर्खियां बटोर चुके हैं. पेडों को लगाने में स्टूडेंट इनकी मदद करते हैं.

