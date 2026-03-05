ETV Bharat / Videos

फुटबॉल खिलाड़ी बनीं न्यूजपेपर हॉकर, पति के एक्सीडेंट के बाद बनीं परिवार का सहारा - WOMAN NEWSPAPER HAWKER

thumbnail
फुटबॉल खिलाड़ी बनीं न्यूजपेपर हॉकर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 5, 2026 at 8:46 PM IST

1 Min Read
ओडिशा के भुवनेश्वर की शुभरानी दास पिछले 24 सालों से न्यूजपेपर हॉकर का काम कर रही हैं. उनका संघर्ष रात से ही शुरू हो जाता है, वो स्कूटर पर सवार होकर वो मास्टर कैंटीन पर जाती है, वहां से न्यूजपेपर इकट्ठा करती हैं. कोई दिन हो या कोई मौसम शुभरानी का सफर नहीं रुकता. लोगों के ताने सहकर भी वो अपने काम में लगी रहती हैं.  

शुभरानी सिर्फ भुवनेश्वर में ही नहीं, बल्कि पूरे ओडिशा में अकेली महिला न्यूजपेपर हॉकर हैं, जो पिछले 24 सालों से ये काम कर रही हैं. पहले उनके पति ये काम करते थे, लेकिन हादसे ने सब कुछ बदल दिया. पति से अक्षम होने के बाद शुभरानी ने उनका काम संभाल लिया और परिवार का सहारा बनीं. 

TAGGED:

WOMAN NEWSPAPER HAWKER
महिला न्यूजपेपर हॉकर
भुवनेश्वर की शुभरानी दास
महिला दिवस
WOMAN NEWSPAPER HAWKER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संपादक की पसंद

