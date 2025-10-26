विदेश में भी आस्था का उत्सव, भारतीय परिवार श्रद्धा और भक्ति से मना रहें है छठ महापर्व - CHHATH PUJA IN AMERICA
Published : October 26, 2025 at 9:45 PM IST
आस्था का महापर्व छठ देश ही नहीं विदेशों में भी मनाया जा रहा है. अमेरिका के लॉस एंजेलिस में बसे भारतीय मूल के परिवार पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ छठ पर्व मना रहे हैं. इस महापर्व पर भारतीय परिधान में महिलाएं परंपरिक तरीके से छठ माता की पूजा कर रही हैं. छठ महापर्व के गीत गा रही हैं. इनके घरों में सुबह से घर में पूजा का वातावरण था. महिलाओं ने नहाया खाया के साथ छठ महापर्व की शुरूआत की. पारंपरिक तरीके से प्रसाद बनाया गया.लॉस एजेलिस में बसी मूल रूप से दरभंगा की रहने वाली स्वेता का कहना है कि हम भले विदेश में हैं, पर हमारी संस्कृति और परंपरा दिल में बसती है.लॉस एजेंलिस में रहने वाले कई परिवार छठ पूजा के लिए एक जगह पर एकत्रित हुए. विदेश में अपनी संस्कृत और परंपरा का अनुभव किया.
