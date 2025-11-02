उत्तरप्रदेश के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र के शुभारंभ के पहले ही दिन एक परिवार का टाइगर से सामना हो गया. जब ये परिवार टाइगर रिजर्व को देखने जिप्सी से निकाल था. तभी अचानक उसे झाड़ियों में हलचल लगी. ये परिवार जानवर को देखने के लिए रुका तभी टाइगर झाड़ियों से निकलकर इनके सामने आ गया. सबकी जान अटक गई. ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को भगाया, टाइगर भी गाड़ी के पिछे दौड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद बाघ वापस झाड़ियों में चला गया. जब गाड़ी रुकी तो उन्होंने देखा कि टाइगर जा चुका था. तब परिवार की जान में जान आई. परिवार के मुखिया नितिन अग्रवाल बताते हैं कि टाइगर रिजर्व के पर्यटन सत्र के शुभारंभ पर परिवार के अन्य सदस्य जंगल की सैर को लेकर उत्साहित थे. सभी 11 सदस्य वाहन पर सवार होकर जंगल में घूम रहे थे. इस दौरान बच्चों ने शेर या बाघ देखने की जिद की. ठीक उसी समय झाड़ियों में हलचल दिखाई दी और जैसे ही गाड़ी थोड़ी रुकी, बाघ ने अचानक दौड़ लगा दी. चालक ने तत्काल गाड़ी बढ़ाकर सभी की जान बचाई. इस घटना को एक पर्यटक ने अपने मोबाइल में कैद किया और वीडियो को सोशल मीडिया में डाल दिया. जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है.