साइकिल से भारत की यात्रा पर डच कपल, गुजरात का भाया फाफड़ा और जलेबी का स्वाद - DUTCH COUPLE INDIA BICYCLE JOURNEY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 28, 2026 at 11:13 PM IST
गुजरात के जुनागढ़ पहुंचे क्लास और मैरियट नाम का ये डच कपल भारत के पश्चिमी तट की 9000 KM की साइकिल यात्रा पर निकला है. इनकी अहमदाबाद से शुरू साइकिल यात्रा द्वारका-पोरबंदर होते हुए जूनागढ़ पहुँची है. इस डच कपल ने फाफड़ा गाठिया और जलेबी का मज़ा लिया. यात्र पर निकले डच कपल को भारत भा गया है. पोरबंदर में गाधी जी के जन्म स्थान कीर्ति मंदिर को देखा. इन्होंने द्वारका के मंदिर की तारीफ की.कई मंदिरों में दर्शन किए और लोगों से प्रभावित हुए. इस कपल का प्लान एशियाई शेर देखने का भी है. जिसके बाद वे दीव की तरफ जाएंगे. जहां से तमिलनाडु की तरफ अपनी यात्रा शुरू करेंगे. इससे पहले क्लास 1986 में भारत आए थे.जब सड़कों पर कम गाड़ियां थीं. साइकिल और रिक्शा का दौर था. ये बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंतित दिखे. इन्होंने कहा कि अगर भारत प्रदूषण की समस्या पर गंभीरता से काम करे. तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल करने में सफलता मिल सकती है. भारत एक ऐसा देश है जिससे कोई भी प्यार कर सकता है. लेकिन सुनहरे शहरों को एयर और प्लास्टिक पॉल्यूशन बिगाड़ रहे हैं.
गुजरात के जुनागढ़ पहुंचे क्लास और मैरियट नाम का ये डच कपल भारत के पश्चिमी तट की 9000 KM की साइकिल यात्रा पर निकला है. इनकी अहमदाबाद से शुरू साइकिल यात्रा द्वारका-पोरबंदर होते हुए जूनागढ़ पहुँची है. इस डच कपल ने फाफड़ा गाठिया और जलेबी का मज़ा लिया. यात्र पर निकले डच कपल को भारत भा गया है. पोरबंदर में गाधी जी के जन्म स्थान कीर्ति मंदिर को देखा. इन्होंने द्वारका के मंदिर की तारीफ की.कई मंदिरों में दर्शन किए और लोगों से प्रभावित हुए. इस कपल का प्लान एशियाई शेर देखने का भी है. जिसके बाद वे दीव की तरफ जाएंगे. जहां से तमिलनाडु की तरफ अपनी यात्रा शुरू करेंगे. इससे पहले क्लास 1986 में भारत आए थे.जब सड़कों पर कम गाड़ियां थीं. साइकिल और रिक्शा का दौर था. ये बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंतित दिखे. इन्होंने कहा कि अगर भारत प्रदूषण की समस्या पर गंभीरता से काम करे. तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल करने में सफलता मिल सकती है. भारत एक ऐसा देश है जिससे कोई भी प्यार कर सकता है. लेकिन सुनहरे शहरों को एयर और प्लास्टिक पॉल्यूशन बिगाड़ रहे हैं.