दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला: तेल टैंक में लगी भीषण आग, सभी उड़ानें सस्पेंड - A DRONE STRIKE NEAR DUBAI AIRPORT
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Published : March 16, 2026 at 3:10 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 3:23 PM IST
दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां एक संदिग्ध ड्रोन का अटैक हुआ. हमले की वजह से तेल टैंक में भीषण आग लग गई, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए यहां से सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया.
ड्रोन ने एयरपोर्ट कैंपस के पास स्थित एक तेल टैंक को निशाना बनाया. टक्कर के बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया. सूचना मिलते ही दुबई सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया. राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है.
अटैक के बाद एमिरेट्स और फ्लाई दुबई जैसी बड़ी एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं अगले आदेश तक के लिए रोक दी हैं. दुबई आने वाले विमानों को अब अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शारजाह एयरपोर्ट की ओर भेजा जा रहा है.
भारत से दुबई जाने वाली उड़ानों पर भी इसका बुरा असर पड़ा है. कोच्चि से सुबह 4:30 बजे उड़ान भरने वाली एमिरेट्स की फ्लाइट EK533 को बीच रास्ते से ही वापस कोच्चि मोड़ दिया गया.
दुबई पुलिस ने सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट की ओर जाने वाले कई मुख्य रास्तों को बंद कर दिया है. एयरपोर्ट रोड, एयरपोर्ट टनल और अल गरहूद ब्रिज पर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है ताकि इमरजेंसी गाड़ियां आसानी से आ-जा सकें.
दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां एक संदिग्ध ड्रोन का अटैक हुआ. हमले की वजह से तेल टैंक में भीषण आग लग गई, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए यहां से सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया.
ड्रोन ने एयरपोर्ट कैंपस के पास स्थित एक तेल टैंक को निशाना बनाया. टक्कर के बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया. सूचना मिलते ही दुबई सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया. राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है.
अटैक के बाद एमिरेट्स और फ्लाई दुबई जैसी बड़ी एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं अगले आदेश तक के लिए रोक दी हैं. दुबई आने वाले विमानों को अब अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शारजाह एयरपोर्ट की ओर भेजा जा रहा है.
भारत से दुबई जाने वाली उड़ानों पर भी इसका बुरा असर पड़ा है. कोच्चि से सुबह 4:30 बजे उड़ान भरने वाली एमिरेट्स की फ्लाइट EK533 को बीच रास्ते से ही वापस कोच्चि मोड़ दिया गया.
दुबई पुलिस ने सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट की ओर जाने वाले कई मुख्य रास्तों को बंद कर दिया है. एयरपोर्ट रोड, एयरपोर्ट टनल और अल गरहूद ब्रिज पर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है ताकि इमरजेंसी गाड़ियां आसानी से आ-जा सकें.