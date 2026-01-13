आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में केरल की तर्ज पर ड्रैगन बोट का आयोजन किया गया. 'सर आर्थर कॉटन गोदावरी ट्रॉफी' संक्रांति समारोह में आयोजित ड्रैगन बोट रेस में 12 टीमों ने हिस्सा लिया. पांच केरल की, महाराष्ट्र और तेलंगाना की की दो-दो और तमिलनाडु की एक टीम ने हिस्सा लिया. इस रेस का आयोजन अत्रेयपुरम की मुख्य नहर में किया गया. ड्रैगन बोट रेस में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं. जिसमें 10 खिलाड़ी नाव चलाते हैं. दो खिलाड़ी सहायक के रुप में काम करते हैं. इस रेस के आयोजन में 25 रेफरी थे. कोच और तकनीकी कर्मचारी नाव रेस की देखरेख कर रहे थे. इस आयोजन के दौरान जेट स्की लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र था. इसमें एक व्यक्ति स्पीड बोट से जुड़ी पाइप पर स्टंट कर रहा था. जो उच्च दबाव से निकलने वाले पानी की मदद से हवा में लगभग 20 फीट की ऊंचाई तक हवा में आश्चर्यजनक ढंग से उपर उठा जा रहा था.