ETV Bharat / Videos

आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में केरल की तर्ज पर ड्रैगन बोट रेस , मकर संक्रांति उत्सव पर हुआ आयोजन - A DRAGON BOAT RACE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ड्रैगन बोट रेस (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 13, 2026 at 9:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में केरल की तर्ज पर ड्रैगन बोट का आयोजन किया गया. 'सर आर्थर कॉटन गोदावरी ट्रॉफी' संक्रांति समारोह में आयोजित ड्रैगन बोट रेस में 12 टीमों ने हिस्सा लिया. पांच केरल की, महाराष्ट्र और तेलंगाना की की दो-दो और तमिलनाडु की एक टीम ने हिस्सा लिया. इस रेस का आयोजन अत्रेयपुरम की मुख्य नहर में किया गया. ड्रैगन बोट रेस में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं. जिसमें 10 खिलाड़ी नाव चलाते हैं. दो खिलाड़ी सहायक के रुप में काम करते हैं. इस रेस के आयोजन में 25 रेफरी थे. कोच और तकनीकी कर्मचारी नाव रेस की देखरेख कर रहे थे. इस आयोजन के दौरान जेट स्की लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र था. इसमें एक व्यक्ति स्पीड बोट से जुड़ी पाइप पर स्टंट कर रहा था. जो  उच्च दबाव से निकलने वाले पानी की मदद से हवा में लगभग 20 फीट की ऊंचाई तक हवा में आश्चर्यजनक ढंग से उपर उठा जा रहा था.

आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में केरल की तर्ज पर ड्रैगन बोट का आयोजन किया गया. 'सर आर्थर कॉटन गोदावरी ट्रॉफी' संक्रांति समारोह में आयोजित ड्रैगन बोट रेस में 12 टीमों ने हिस्सा लिया. पांच केरल की, महाराष्ट्र और तेलंगाना की की दो-दो और तमिलनाडु की एक टीम ने हिस्सा लिया. इस रेस का आयोजन अत्रेयपुरम की मुख्य नहर में किया गया. ड्रैगन बोट रेस में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं. जिसमें 10 खिलाड़ी नाव चलाते हैं. दो खिलाड़ी सहायक के रुप में काम करते हैं. इस रेस के आयोजन में 25 रेफरी थे. कोच और तकनीकी कर्मचारी नाव रेस की देखरेख कर रहे थे. इस आयोजन के दौरान जेट स्की लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र था. इसमें एक व्यक्ति स्पीड बोट से जुड़ी पाइप पर स्टंट कर रहा था. जो  उच्च दबाव से निकलने वाले पानी की मदद से हवा में लगभग 20 फीट की ऊंचाई तक हवा में आश्चर्यजनक ढंग से उपर उठा जा रहा था.

For All Latest Updates

TAGGED:

A DRAGON BOAT RACE
ANDHRA PRADESH
KONASEEMA
KERLA DRAGON BOAT RACE
A DRAGON BOAT RACE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Unique portrait of PM Modi

ओडिशा के छात्रों ने पीएम मोदी का बनाया अनोखा पोट्रेट, बेकार कपड़ों का इस्तेमाल कर बनाई 6 फीट की कलाकृति

January 13, 2026 at 9:12 PM IST
पाकिस्तान पर जमीनी हमले के लिए तैयार थी भारतीय सेना

ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख का बड़ा खुलासा: पाकिस्तान पर जमीनी हमले के लिए तैयार थी भारतीय सेना

January 13, 2026 at 8:09 PM IST
आवारा कुत्तों पर सुप्रीमकोर्ट की सख्त चेतावनी

आवारा कुत्तों पर सुप्रीमकोर्ट की सख्त चेतावनी, राज्य सरकारों को देना पड़ सकता है भारी जुर्माना

January 13, 2026 at 7:11 PM IST
ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान से यूरोप में हड़कंप

ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान से यूरोप में हड़कंप, ट्रंप बोले- अमेरिका नहीं तो चीन और रूस करेंगे कब्जा

January 12, 2026 at 11:01 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.