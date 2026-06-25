पश्चिमी राजस्थान के किसान परेशान हैं. वे खरीफ की बुवाई शुरू करने के लिए मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जैसलमेर जैसी जगहों पर कई किसानों ने अपने खेत तैयार कर लिए हैं और बीज भी खरीद लिए हैं, लेकिन मानसून के देर से आने के कारण उन्होंने बुवाई का काम टाल दिया है. इस हालात ने फसल के नुकसान की आशंका को लेकर किसानों की चिंता बढ़ा दी है. किसानों की मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं हैं। बढ़ती गर्मी और बार-बार आने वाले धूल भरे तूफानों ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया है. उन्हें फसल को भारी नुकसान होने का डर सता रहा है. कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे खरीफ की फसल की बुवाई में जल्दबाजी न करें. खेत और बीज तैयार है। किसान आसमान से टकटकी लगाएं हैं कि कब राहत की बूंदें बरसेंगी और वे अपनी फसल की बुवाई शुरु कर पाएंगे.