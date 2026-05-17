दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की मशहूर टॉय ट्रेन तीन दिवसीय दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे समर फेस्टिवल में एक जीवंत सांस्कृतिक मंच में तब्दील हो गई. यहां संगीत, साहित्य और स्थानीय प्रतिभाओं का संगम पहाड़ों में एक अनूठे उत्सव के रूप में देखने को मिला. पोएट्स ऑफ कम्युनिटी के सहयोग से आयोजित इस फेस्टिवल में स्थानीय प्रस्तुतियों के साथ एक विशेष 'रिदम ऑन व्हील्स' टॉय ट्रेन की सवारी, साहित्यिक कार्यक्रम और विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं. स्थानीय कलाकारों ने भी इस पहल का स्वागत किया और इसे अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मूल्यवान मंच बताया. शुक्रवार को कुर्सियोंग में शुरू हुआ तीन दिवसीय ग्रीष्म महोत्सव रविवार को दार्जिलिंग में समाप्त हुआ.