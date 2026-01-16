आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर जबरदस्त कॉकफाइट, मुर्गा ने रातोंरात शख्स को बना दिया करोड़पति - COCKFIGHTING MADE CROREPATI
Published : January 16, 2026 at 10:13 PM IST
आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में मकर संक्रांति के दौरान आयोजित मुर्गा लड़ाई में एक शख्स ने 1 करोड़ 53 लाख रुपए की भारी रकम जीती है. ताडेपल्लीगुडेम में पैबोयिना वेंकटरमैया ने इस कॉकफाइट का आयोजन किया था. इस आयोजन में आस-पास के इलाकों से भारी भीड़ उमड़ी. अखाड़े में दो ताकतवर मुर्गे आमने-सामने थे. एक सेथुवा नस्ल का मुर्गा जो गुडीवाड़ा के प्रभाकर का था और दूसरा डेगा नस्ल का मुर्गा जो राजमुंदरी के रमेश का था.
शुरू से ही दोनों लड़ाके मुर्गों की लड़ाई जबरदस्त थी. दोनों मुर्गों ने एक दूसरे पर जोरदार हमला किया. इस दौरान दर्शक बड़े ही रोमांचित होकर इस फाइट को देख रहे थे. हालांकि, आखिर में, रमेश के डेगा नस्ल के मुर्गे ने मुकाबला अपने नाम कर लिया और जीत गया.
यह जीत रमेश के लिए जिंदगी बदलने वाली साबित हुई. उसके मुर्गे ने उसे 1 करोड़ 53 लाख रुपये का जबरदस्त इनाम दिलाया, जिससे वह तुरंत करोड़पति बन गया. इस रकम ने भीड़ में कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि इतनी बड़ी रकम संक्रांति के पीक कॉकफाइटिंग सीजन में भी बहुत कम देखने को मिलती है.
