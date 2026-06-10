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एक कोच जिसने "स्लम गोल्फ" को दी पहचान, मुंबई की झुग्गी-झोपड़ियों में ले जाकर "अमीरों" के खेल को दी चुनौती - SLUM GOLF

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एक कोच जिसने "स्लम गोल्फ" को दी पहचान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 10, 2026 at 10:40 PM IST

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गोल्फ अमीरों का खेल माना जाता है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के गोल्फ कोच सुरेश महबूबाणी ने गोल्फ को लेकर सोच बदली है. ये चेंबूर की झुग्गी बस्तियों की गलियों में बच्चों को लोहे की छड़ों, लकड़ी की स्टीक, गैस पाइक और प्लास्टिक गेंदों से गोल्फ सिखानें में व्यस्त हैं. स्लम में गोल्फ की नई कहानी बुन रहे हैं. सुरेश और उनकी टीम को एक गोल्फर ने यू ट्यूब पर देखा. 2018 में पेरिस में वर्ल्ड अर्बन गोल्फ़ कप में हिस्सा लेने के लिए बुलाया. उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में पांचवां स्थान हासिल किया. और यहीं से स्लम गोल्फ को पहचान मिली. अब महबूबाणी स्लम गोल्फ की नई पौध को तैयार करने में जुटे हुए हैं.

गोल्फ अमीरों का खेल माना जाता है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के गोल्फ कोच सुरेश महबूबाणी ने गोल्फ को लेकर सोच बदली है. ये चेंबूर की झुग्गी बस्तियों की गलियों में बच्चों को लोहे की छड़ों, लकड़ी की स्टीक, गैस पाइक और प्लास्टिक गेंदों से गोल्फ सिखानें में व्यस्त हैं. स्लम में गोल्फ की नई कहानी बुन रहे हैं. सुरेश और उनकी टीम को एक गोल्फर ने यू ट्यूब पर देखा. 2018 में पेरिस में वर्ल्ड अर्बन गोल्फ़ कप में हिस्सा लेने के लिए बुलाया. उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में पांचवां स्थान हासिल किया. और यहीं से स्लम गोल्फ को पहचान मिली. अब महबूबाणी स्लम गोल्फ की नई पौध को तैयार करने में जुटे हुए हैं.

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