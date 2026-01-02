ETV Bharat / Videos

कर्नाटक के बेल्लारी में कांग्रेस-बीजेपी समर्थकों में झड़प, एक युवक की मौत, सीएम ने दिए जांच के आदेश - VIOLENT CLASH IN KARNATAKA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
बेल्लारी में बवाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 2, 2026 at 8:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कर्नाटक के बेल्लारी में बैनर लगाने को लेकर जमकर विवाद हुआ. बीजेपी और कांग्रेस समर्थक भिड़ गए. जिसमें एक युवक की मौत हो गई. सीएम सिद्धारमैया ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि "मैंने जांच के आदेश दिए हैं कि गोली किस बंदूक से चलाई गई और ये कैसे शुरू हुई। वहां बंदूकधारी लोग मौजूद थे, हवा में भी गोलियां चलाई गईं। राजशेखर नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई". वहीं एडीजी आर. हितेंद्र ने कहा कि "ये पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि किन-किन लोगों के पास बंदूक लाइसेंस थे। हमारा मानना ​​है कि गोलीबारी (जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई) निजी हथियार से की गई थी। एफएसएल टीम इसकी जांच कर रही है। पुलिस की संभावित लापरवाही की भी जांच की जाएगी। चार मामले दर्ज किए गए हैं". कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थक, बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी के घर के समाने पोस्टर और बैनर लगा रहे थे. इसी को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई. मामला फायरिंग और पथराव तक पहुंच गया. घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को तितर-बितर किया. इलाके में धारा 144 लागू कर दी.इस घटना को लेकर ब्रूसपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है.इस घटना के बाद बेल्लारी शहर में तनाव हो गया.

कर्नाटक के बेल्लारी में बैनर लगाने को लेकर जमकर विवाद हुआ. बीजेपी और कांग्रेस समर्थक भिड़ गए. जिसमें एक युवक की मौत हो गई. सीएम सिद्धारमैया ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि "मैंने जांच के आदेश दिए हैं कि गोली किस बंदूक से चलाई गई और ये कैसे शुरू हुई। वहां बंदूकधारी लोग मौजूद थे, हवा में भी गोलियां चलाई गईं। राजशेखर नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई". वहीं एडीजी आर. हितेंद्र ने कहा कि "ये पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि किन-किन लोगों के पास बंदूक लाइसेंस थे। हमारा मानना ​​है कि गोलीबारी (जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई) निजी हथियार से की गई थी। एफएसएल टीम इसकी जांच कर रही है। पुलिस की संभावित लापरवाही की भी जांच की जाएगी। चार मामले दर्ज किए गए हैं". कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थक, बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी के घर के समाने पोस्टर और बैनर लगा रहे थे. इसी को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई. मामला फायरिंग और पथराव तक पहुंच गया. घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को तितर-बितर किया. इलाके में धारा 144 लागू कर दी.इस घटना को लेकर ब्रूसपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है.इस घटना के बाद बेल्लारी शहर में तनाव हो गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

VIOLENT CLASH IN KARNATAKA
BELLARY
CLASH BETWEEN CONG BJP SUPPORTERS
बेल्लारी में बवाल
VIOLENT CLASH IN KARNATAKA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

लाखों की कमाई

बंद कमरे में केसर की खेती, लाखों की कमाई, कई महिलाओं को मिला काम

January 2, 2026 at 6:50 PM IST
पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का तोहफा

चुनावी साल में पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी

January 1, 2026 at 11:01 PM IST
Protests erupt in Iran

ईरान में आर्थिक संकट को लेकर प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों में झड़प, ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड’ के सदस्य की मौत

January 1, 2026 at 11:01 PM IST
Amazing artworks from cow dung

गुजरात के शिल्पकार ने गाय के गोबर से बनाई अद्भुत कलाकृतियां

January 1, 2026 at 10:17 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.