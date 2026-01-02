कर्नाटक के बेल्लारी में बैनर लगाने को लेकर जमकर विवाद हुआ. बीजेपी और कांग्रेस समर्थक भिड़ गए. जिसमें एक युवक की मौत हो गई. सीएम सिद्धारमैया ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि "मैंने जांच के आदेश दिए हैं कि गोली किस बंदूक से चलाई गई और ये कैसे शुरू हुई। वहां बंदूकधारी लोग मौजूद थे, हवा में भी गोलियां चलाई गईं। राजशेखर नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई". वहीं एडीजी आर. हितेंद्र ने कहा कि "ये पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि किन-किन लोगों के पास बंदूक लाइसेंस थे। हमारा मानना ​​है कि गोलीबारी (जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई) निजी हथियार से की गई थी। एफएसएल टीम इसकी जांच कर रही है। पुलिस की संभावित लापरवाही की भी जांच की जाएगी। चार मामले दर्ज किए गए हैं". कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थक, बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी के घर के समाने पोस्टर और बैनर लगा रहे थे. इसी को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई. मामला फायरिंग और पथराव तक पहुंच गया. घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को तितर-बितर किया. इलाके में धारा 144 लागू कर दी.इस घटना को लेकर ब्रूसपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है.इस घटना के बाद बेल्लारी शहर में तनाव हो गया.