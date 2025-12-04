डिब्रूगढ़ जिले के एक शांत कोने में, एक सरकारी प्राइमरी स्कूल को एक अनोखा नया “टीचर” मिला है - एक बोलने वाला रोबोट जो लैब में नहीं, बल्कि एक स्कूल टीचर के हाथों से बना है, जिसके पास कार्डबोर्ड, एक ब्लूटूथ स्पीकर और कल्पना की चिंगारी के अलावा कुछ नहीं है.

जोकाई समागुरी प्राइमरी स्कूल में, जहाँ दो टीचर छह क्लास और 52 बच्चों को मैनेज करते हैं, प्रेशर लगातार बना रहता है. लेकिन असिस्टेंट टीचर पार्थ ज्योति बरुआ ने पढ़ाई में कमी को कम नहीं होने दिया. इसके बजाय, उन्होंने एक फ्रेंडली कार्डबोर्ड “रोबोट” बनाया जो सबसे छोटे स्टूडेंट्स से बातें करता है, गाता है और कहानियाँ सुनाता है, जिससे उनके जिज्ञासु मन लगातार आधे घंटे तक बिज़ी रहते हैं.

क्लास किंडरगार्टन, 1 और 2 के बच्चों के लिए, यह जादू है. वे उससे फुसफुसाकर सवाल पूछते हैं, उसके रिकॉर्ड किए गए जवाबों का इंतज़ार करते हैं, और जब वह साथ गाता है तो खिलखिलाते हैं. उनके लिए, यह कोई कार्डबोर्ड बॉक्स नहीं है - यह एक साथी है जो उनकी भाषा बोलता है और कभी थकता नहीं है.