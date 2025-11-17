सऊदी अरब में भीषण सड़क हादसा, उमरा करने गए हैदराबाद के 45 लोगों की मौत - ROAD ACCIDENT IN SAUDI ARABIA
Published : November 17, 2025 at 10:54 PM IST
तेलंगाना के हैदराबाद में उस वक्त अफरातफरी की स्थिति पैदा हो गई.. जब सउदी अरब से एक बस में आग लगने की खबर आई.. बस में सवार 46 लोग हैदराबाद के थे.. जो उमरा करने मक्का गए थे.. बताया जा रहा है कि बस मक्का से मदीना जा रही थी.. रास्ते में उसकी तेल टैंकर से टक्कर हो गई.. और हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई. हादसे की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवारों के लोग अल मक्का टूर एंड ट्रेवल्स के दफ्तर के आगे जमा हो गए. जानकारी के मुताबिक, हैदराबाद से 54 लोगों की टीम उमरा करने मक्का गई थी, जिनमें चार लोग मक्का में ही रह गए, जबकि अन्य चार लोग प्राइवेट व्हीकल से गए थे. बाकी 46 लोग बस पर सवार होकर मदीना रहे थे. पीड़ित परिजनों ने सरकार से वीजा देने की गुहार लगाई है. तेलंगाना के माइनॉरिटी वेल्फेयर मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सउदी हादसे पर दुख जताया है. प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी हादसे पर दुख जताया है. पीएम मोदी ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास पीड़ितों को तमाम सुविधाएं मुहैया कर रहा है.
