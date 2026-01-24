ETV Bharat / Videos

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रेलवे ट्रैक पर धमाका, मालवाहक ट्रेन का ड्राइवर जख्मी, एजेंसियों ने शुरू की जांच - A BLAST ON THE RAILWAY TRACK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रेलवे ट्रैक पर धमाका (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 24, 2026 at 9:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ, जिसमें मालवाहक ट्रेन का ड्राइवर जख्मी हो गया है. ये धमाका शुक्रवार रात उस वक्त हुआ.. जब ट्रेन सरहिंद स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर खानपुर गांव से गुजर रही थी.

धमाके में रेलवे ट्रैक को मामूली नुकसान पहुंचा है. ब्लास्ट के बाद खानपुर के आसपास और इसके इलाकों में दहशत का माहौल है. इस मामले में रेलवे एक्ट की धारा-150 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. घटना के बाद पंजाब में अलर्ट है और गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है.  

धमाके के पीछे किसी असामाजिक तत्व का हाथ है या ये किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा.  

गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ, जिसमें मालवाहक ट्रेन का ड्राइवर जख्मी हो गया है. ये धमाका शुक्रवार रात उस वक्त हुआ.. जब ट्रेन सरहिंद स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर खानपुर गांव से गुजर रही थी.

धमाके में रेलवे ट्रैक को मामूली नुकसान पहुंचा है. ब्लास्ट के बाद खानपुर के आसपास और इसके इलाकों में दहशत का माहौल है. इस मामले में रेलवे एक्ट की धारा-150 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. घटना के बाद पंजाब में अलर्ट है और गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है.  

धमाके के पीछे किसी असामाजिक तत्व का हाथ है या ये किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा.  

For All Latest Updates

TAGGED:

A BLAST ON THE RAILWAY TRACK
रेलवे ट्रैक पर धमाका
मालवाहक ट्रेन का ड्राइवर जख्मी
फतेहगढ़ साहिब में ट्रैक पर धमाका
A BLAST ON THE RAILWAY TRACK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

कांग्रेस और सपा पर यूपी को 'बीमारू' राज्य बनाने का आरोप

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला, कांग्रेस और सपा पर यूपी को 'बीमारू' राज्य बनाने का आरोप

January 24, 2026 at 9:26 PM IST
राहुल गांधी को गिरिराज सिंह की चुनौती

'डेड इकोनॉमी' पर वाक युद्ध, राहुल गांधी को गिरिराज सिंह की चुनौती

January 23, 2026 at 11:11 PM IST
'कार्टून नेस्ट'... जो घर कुछ अलग है

'कार्टून नेस्ट'... जो घर कुछ अलग है, हर दीवार और हर कोने में अलग-अलग किरदार

January 23, 2026 at 10:56 PM IST
Unique world of cats

बिल्लियों का अनोखा संसार: मैसूर में खुला भारत का पहला कैट एम्यूजमेंट पार्क और म्यूजियम

January 23, 2026 at 10:55 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.