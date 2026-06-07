आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका: रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी - LPG PRICE HIKED
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Published : June 7, 2026 at 4:44 PM IST
महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर आम लोगों को बड़ा झटका लगा है. सरकार ने रसोई गैस की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है. वैश्विक ऊर्जा बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के चलते सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके चलते तीन महीनों में यह दूसरी बढ़ोतरी की गई है. बढ़ती हुई कीमतें आज 7 जून से लागू हो गई हैं. इस ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है.
इससे पहले तेल कंपनियों ने 7 मार्च को एलपीजी की कीमतों में प्रति सिलेंडर 60 रुपये की वृद्धि की थी. रसोई गैस की कीमतों में इस बढ़ोतरी पर सियासत भी शुरू गई है. कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साथा है, वहीं, बीजेपी ने इस पर सरकार का बचाव किया है.
पश्चिम एशिया के संकट के बीच सरकार ने साफ किया है कि एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं.. इनमें घरेलू उत्पादन बढ़ाना और आयात सुनिश्चित करना शामिल है.
महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर आम लोगों को बड़ा झटका लगा है. सरकार ने रसोई गैस की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है. वैश्विक ऊर्जा बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के चलते सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके चलते तीन महीनों में यह दूसरी बढ़ोतरी की गई है. बढ़ती हुई कीमतें आज 7 जून से लागू हो गई हैं. इस ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है.
इससे पहले तेल कंपनियों ने 7 मार्च को एलपीजी की कीमतों में प्रति सिलेंडर 60 रुपये की वृद्धि की थी. रसोई गैस की कीमतों में इस बढ़ोतरी पर सियासत भी शुरू गई है. कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साथा है, वहीं, बीजेपी ने इस पर सरकार का बचाव किया है.
पश्चिम एशिया के संकट के बीच सरकार ने साफ किया है कि एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं.. इनमें घरेलू उत्पादन बढ़ाना और आयात सुनिश्चित करना शामिल है.