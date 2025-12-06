ETV Bharat / Videos

तेलंगाना में नाई का अनोखा 'चुनावी वादा', पत्नी जीती चुनाव तो फ्री में काटेगा बाल और दाढ़ी - UNIQUE PROMISE OF A BARBAR

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 6, 2025 at 3:26 PM IST

1 Min Read
चुनाव आते ही नेता वादों की झड़ी लगा देते हैं. उम्मीदवार टीवी, लेपटॉप, नकद पैसे देने समेत कई वादे कर देते हैं, जिससे सरकार के राजस्व पर बोझ बढ़ जाता है... लेकिन तेलंगाना के एक छोटे से गांव में इस बार ऐसा वादा हुआ है, जो न तो बजट मांगता है न योजना, न समिति... बस कैंची और कंघी चाहिए.

सिद्धिपेट जिले के रघोथमपल्ली गांव में श्रीकांत नाम के इस शख्स ने, पत्नी शिवानी का चुनाव अभियान कुछ अलग ही तरह से संभाला है. श्रीकांत पेशे से नाई हैं और उनका चुनावी वादा है कि अगर उनकी पत्नी जीत गईं तो गांव का हर आदमी अगले पांच साल तक फ्री में बाल और दाढ़ी कटवा सकता है.

अब गांव में माहौल ऐसा है कि हर कोई इस नायाब वादे की चर्चा कर रहा है.

संपादक की पसंद

