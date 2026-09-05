24 फीट में 45 KM लंबा रेलवे ट्रैक! न्यू बैरकपुर के अनूप ने कर दिखाया चमत्कार!

क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 24 फीट के एक बोर्ड पर पूरा 45 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क आ सकता है? आपको शायद यकीन ना हो लेकिन पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के न्यू बैरकपुर के रहने वाले अनूप विश्वास ने यह कमाल कर दिखाया है! प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज, लेवल क्रॉसिंग, सिग्नलिंग सिस्टम, टिकट काउंटर से लेकर इलेक्ट्रिक सप्लाई की डिटेल्स तक.. सब कुछ है इस 24 फुट के मॉडल में. 45 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर जो कुछ भी है, उसे यहां एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाया गया है. उन्होंने एक ऐसा 'इंजीनियरिंग स्केल मॉडल' तैयार किया है, जिसे देखकर खुद भारतीय रेलवे के बड़े-बड़े अधिकारी और इंजीनियर्स भी दंग रह गए हैं.

अनूप के इस अनोखे हुनर को भारतीय रेलवे ने भी सलाम किया है और इस वर्किंग मॉडल को कांचरापाड़ा रेलवे वर्कशॉप और म्यूजियम में जगह दी है. लेकिन इसकी कहानी सिर्फ म्यूजियम तक सीमित नहीं है. अब इस मॉडल का इस्तेमाल रेलवे के जूनियर इंजीनियर्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा. सिग्नलों की इंटरलॉकिंग और ट्रैक मैनेजमेंट की जो पेचीदगियां किताबों में मुश्किल लगती हैं, उसे नए ट्रेनी इस मॉडल से चुटकियों में समझ सकेंगे.