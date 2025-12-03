ETV Bharat / Videos

कश्मीर के बारामूला में मिला 2000 साल पुराना रहस्य, खुदाई में मिले कुषाण काल के बौद्ध अवशेष - A 2000 YEAR OLD MYSTERY

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 3, 2025 at 8:10 PM IST

जम्मू-कश्मीर की शांत घाटियों में दफन लगभग 2000 साल पुराना एक ऐसा रहस्य, अब फिर से उजागर हो रहा है. उत्तर कश्मीर के बारामूला का जेहनपोरा...यह जगह सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि इतिहास का एक खोया हुआ अध्याय है यहां कुषाण काल के बौद्ध अवशेष मिले हैं.

यहां की गई खुदाई में लगभग 2000 साल पुरानी कलाकृतियां मिली हैं जो कश्मीर के बौद्ध धर्म से जुड़ाव के बारे में नई जानकारी देती है.

यहां अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग और कश्मीर विश्वविद्यालय के मध्य एशियाई अध्ययन विभाग संयुक्त रूप से खुदाई कर रहे हैं. जिला प्रशासन का कहना है कि अगले दो से तीन साल तक चलने वाली खुदाई से घाटी की समृद्ध विरासत के बारे में महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है.

प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि इस साइट से घाटी के अतीत से जुड़ी और भी कलाकृतियां मिलेंगी, जिससे कश्मीर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को नया नजरिया मिलेगा.

BUDDHIST REMAINS
A 2000 YEAR OLD MYSTERY
बारामूला में 2000 साल पुराना रहस्य
कुषाण काल के बौद्ध अवशेष
A 2000 YEAR OLD MYSTERY

ETV Bharat Hindi Team

