मिशन तेलंगाना पर पीएम मोदी: 9 हजार 400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात - PMS BIG GIFT TO TELANGANA
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Published : May 10, 2026 at 11:10 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर करार दिया और कहा कि साइबराबाद देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है. पीएम ने हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से करीब 9 हजार 400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने तेलंगाना के वारंगल में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया. इन परियोजनाओं से ना सिर्फ तेलंगाना की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा.
पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार तेलंगाना को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए लगातार काम कर रही है. सीएम रेवंत रेड्डी को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि तेलंगाना को गुजरात से ज्यादा फंड मिल रहा है.
पीएम मोदी ने हैदराबाद में सिंधु हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया और यहां मौजूद एडवांस ओंकोलॉजी और सर्जिकल केयर से जुड़ी सुविधाओं का निरीक्षण किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर करार दिया और कहा कि साइबराबाद देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है. पीएम ने हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से करीब 9 हजार 400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने तेलंगाना के वारंगल में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया. इन परियोजनाओं से ना सिर्फ तेलंगाना की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा.
पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार तेलंगाना को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए लगातार काम कर रही है. सीएम रेवंत रेड्डी को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि तेलंगाना को गुजरात से ज्यादा फंड मिल रहा है.
पीएम मोदी ने हैदराबाद में सिंधु हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया और यहां मौजूद एडवांस ओंकोलॉजी और सर्जिकल केयर से जुड़ी सुविधाओं का निरीक्षण किया.