काशीबुग्गा के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, हादसे में 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल - 9 PEOPLE KILLED IN STAMPEDE
Published : November 1, 2025 at 7:20 PM IST
आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम के काशीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से 9 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि देवउठनी एकादशी के मौके पर सुबह-सुबह वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी थी, जैसे ही भक्त गर्भगृह के करीब जाने की कोशिश करने लगे तो वहां प्रवेश द्वार के पास भीड़ बढ़ गई और उससे वहां अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान कई लोगों को चोटें आईं.. जबकि कई लोग बेहोश हो गए. अधिकारी भीड़ को नियंत्रित करने और मंदिर परिसर में व्यवस्था बहाल करने के प्रयास कर रहे हैं. वहीं, इस बात की भी जांच की जा रही है कि मंदिर में अचानक इतनी भीड़ कैसे हो गई? जानकारी मिल रही है कि नवनिर्मित मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही द्वार है, जो हादसे की वजह हो सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया है. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजन को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 रुपये देने का एलान किया गया है.
