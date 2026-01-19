ETV Bharat / Videos

मेंगलुरु में 8वें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन, 15 देशों के 32 पतंगबाजों ने लिया हिस्सा

मेंगलुरु में 8वें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल

By ETV Bharat Hindi Team

January 19, 2026

कर्नाटक के तटीय शहर मेंगलुरु के थन्नीरुभावी बीच पर 8वें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल-2026 का आयोजन हुआ. टीम मैंगलोर के साथ ONGC-MRPL और दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका आयोजन किया, जिससे शनिवार और रविवार को दोपहर 3 बजे से आधी रात तक बीच का इलाका एक बड़े काइट आर्ट स्टेज में बदल गया.

एयरफील्ड में अलग-अलग शेप की सैकड़ों पतंगें, कुछ स्केल्टन जैसी दिखने वाली तो कुछ एलियन जैसी. रंग-बिरंगे फूलों जैसी पतंगे आसमान को और भी खूबसूरत बना रही थीं. इस काइट फेस्टिवल में 15 देशों के 32 इंटरनेशनल पतंगबाजों ने हिस्सा लिया तो 62 देसी पतंगबाजों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया. लोगों ने इस फेस्टिवल का जमकर आनंद उठाया. 

8TH INTERNATIONAL KITE FESTIVAL
इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन
थन्नीरुभावी में पतंग उत्सव
पतंग उत्सव में विदेशी मेहमान
8TH INTERNATIONAL KITE FESTIVAL

