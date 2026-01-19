मेंगलुरु में 8वें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन, 15 देशों के 32 पतंगबाजों ने लिया हिस्सा - 8TH INTERNATIONAL KITE FESTIVAL
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 19, 2026 at 10:49 PM IST
कर्नाटक के तटीय शहर मेंगलुरु के थन्नीरुभावी बीच पर 8वें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल-2026 का आयोजन हुआ. टीम मैंगलोर के साथ ONGC-MRPL और दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका आयोजन किया, जिससे शनिवार और रविवार को दोपहर 3 बजे से आधी रात तक बीच का इलाका एक बड़े काइट आर्ट स्टेज में बदल गया.
एयरफील्ड में अलग-अलग शेप की सैकड़ों पतंगें, कुछ स्केल्टन जैसी दिखने वाली तो कुछ एलियन जैसी. रंग-बिरंगे फूलों जैसी पतंगे आसमान को और भी खूबसूरत बना रही थीं. इस काइट फेस्टिवल में 15 देशों के 32 इंटरनेशनल पतंगबाजों ने हिस्सा लिया तो 62 देसी पतंगबाजों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया. लोगों ने इस फेस्टिवल का जमकर आनंद उठाया.
कर्नाटक के तटीय शहर मेंगलुरु के थन्नीरुभावी बीच पर 8वें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल-2026 का आयोजन हुआ. टीम मैंगलोर के साथ ONGC-MRPL और दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका आयोजन किया, जिससे शनिवार और रविवार को दोपहर 3 बजे से आधी रात तक बीच का इलाका एक बड़े काइट आर्ट स्टेज में बदल गया.
एयरफील्ड में अलग-अलग शेप की सैकड़ों पतंगें, कुछ स्केल्टन जैसी दिखने वाली तो कुछ एलियन जैसी. रंग-बिरंगे फूलों जैसी पतंगे आसमान को और भी खूबसूरत बना रही थीं. इस काइट फेस्टिवल में 15 देशों के 32 इंटरनेशनल पतंगबाजों ने हिस्सा लिया तो 62 देसी पतंगबाजों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया. लोगों ने इस फेस्टिवल का जमकर आनंद उठाया.