8 हजार दुर्लभ कलाकृतियां, 36 करोड़ साल पुराना जीवाश्म... अहमदाबाद का ये घर किसी खजाने से कम नहीं - A TREASURE HOUSE IN AHMEDABAD
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Published : June 13, 2026 at 3:02 PM IST
गुजरात में अहमदाबाद के एक शांत कोने में एक अनोखा घर है. यहां बदलते समय के साथ जिंदगी भर जमा किए सामानों का संग्रह देखने को मिलता है. करीब 8,000 कलाकृतियों और पुराने सामानों का संग्रह बच्चों के सर्जन डॉ. तेजस नायक का है. उनका निजी संग्रहालय कई पीढ़ियों की कहानियां बयां करता है. इसके कमरों और गलियारों में पुराने लैंप, म्यूजिक रिकॉर्ड, फ्लॉपी डिस्क, प्राचीन जीवाश्म, दुर्लभ सिक्के और अनगिनत पुरानी चीजें भरी हुई हैं। हर सामान में उस दौर की कहानी छिपी है. पांच कमरों में फैले संग्रह को बनाने में तीन दशक से ज्यादा समय लगा। इसे 60 विषयों में बांटा गया है, जो सदियों पुराने इतिहास की दिलचस्प झलक दिखाता है. बॉक्स कैमरों और जासूसी कैमरों से लेकर ग्रामोफोन तक, ये कलाकृतियां बीते युगों की झलक दिखाती हैं. अभी तक ये म्यूजियम इतिहास और विरासत में रुचि दिखाने वालों को आकर्षित करता रहा है. डॉ. तेजस को उम्मीद है कि आने वाले समय में ये कलेक्शन और लोगों तक पहुंचेगा, इसे बेहतर ढंग से सुरक्षित रखा जा सकेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे रूबरू होंगे.
गुजरात में अहमदाबाद के एक शांत कोने में एक अनोखा घर है. यहां बदलते समय के साथ जिंदगी भर जमा किए सामानों का संग्रह देखने को मिलता है. करीब 8,000 कलाकृतियों और पुराने सामानों का संग्रह बच्चों के सर्जन डॉ. तेजस नायक का है. उनका निजी संग्रहालय कई पीढ़ियों की कहानियां बयां करता है. इसके कमरों और गलियारों में पुराने लैंप, म्यूजिक रिकॉर्ड, फ्लॉपी डिस्क, प्राचीन जीवाश्म, दुर्लभ सिक्के और अनगिनत पुरानी चीजें भरी हुई हैं। हर सामान में उस दौर की कहानी छिपी है. पांच कमरों में फैले संग्रह को बनाने में तीन दशक से ज्यादा समय लगा। इसे 60 विषयों में बांटा गया है, जो सदियों पुराने इतिहास की दिलचस्प झलक दिखाता है. बॉक्स कैमरों और जासूसी कैमरों से लेकर ग्रामोफोन तक, ये कलाकृतियां बीते युगों की झलक दिखाती हैं. अभी तक ये म्यूजियम इतिहास और विरासत में रुचि दिखाने वालों को आकर्षित करता रहा है. डॉ. तेजस को उम्मीद है कि आने वाले समय में ये कलेक्शन और लोगों तक पहुंचेगा, इसे बेहतर ढंग से सुरक्षित रखा जा सकेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे रूबरू होंगे.