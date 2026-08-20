ETV Bharat / Videos

2030 तक दौड़ेंगी 800 वंदे भारत ट्रेनें, इन रूट्स पर है सबसे ज्यादा डिमांड - VANDE BHARAT TRAIN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
2030 तक 800 वंदे भारत ट्रेनें (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2026 at 9:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारतीय रेलवे अपने सबसे बड़े कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है. इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान बनकर उभरी है 'वंदे भारत एक्सप्रेस'. भारत सरकार ने भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए एक मेगा मास्टरप्लान तैयार किया है, जिसके तहत साल 2030 तक देश की पटरियों पर 800 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन सेट दौड़ाने का लक्ष्य रखा गया है. यह ट्रेन अब न सिर्फ आधुनिक रेलवे की पहचान बन चुकी है, बल्कि रेलवे की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया भी बन गई है. वंदे भारत ट्रेनों की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें सफर करने वाले यात्रियों का आंकड़ा हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है. रेल मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में जहां 2.97 करोड़ लोगों ने वंदे भारत से सफर किया था, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में यह संख्या लगभग 34 प्रतिशत बढ़कर 3.98 करोड़ पहुंच गई. साल 2019 में जब नई दिल्ली से वाराणसी के बीच देश की पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक 9.1 करोड़ से अधिक यात्री इस प्रीमियम ट्रेन सेवा का लाभ उठा चुके हैं.

भारतीय रेलवे अपने सबसे बड़े कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है. इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान बनकर उभरी है 'वंदे भारत एक्सप्रेस'. भारत सरकार ने भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए एक मेगा मास्टरप्लान तैयार किया है, जिसके तहत साल 2030 तक देश की पटरियों पर 800 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन सेट दौड़ाने का लक्ष्य रखा गया है. यह ट्रेन अब न सिर्फ आधुनिक रेलवे की पहचान बन चुकी है, बल्कि रेलवे की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया भी बन गई है. वंदे भारत ट्रेनों की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें सफर करने वाले यात्रियों का आंकड़ा हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है. रेल मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में जहां 2.97 करोड़ लोगों ने वंदे भारत से सफर किया था, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में यह संख्या लगभग 34 प्रतिशत बढ़कर 3.98 करोड़ पहुंच गई. साल 2019 में जब नई दिल्ली से वाराणसी के बीच देश की पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक 9.1 करोड़ से अधिक यात्री इस प्रीमियम ट्रेन सेवा का लाभ उठा चुके हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

VANDE BHARAT EXPRESS
VANDE BHARAT SLEEPER
800 VANDE BHARAT TRAINS
VANDE BHARAT TRAIN
VANDE BHARAT EXPRESS

संबंधित ख़बरें

सज्जन कुमार का दिल्ली में निधन

कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का दिल्ली में निधन, तिहाड़ जेल में काट रहे थे उम्रकैद की सजा

August 20, 2026 at 9:47 PM IST
'लिव-इन रिलेशनशिप शादी जैसा रिश्ता'

लिव-इन रिलेशनशिप पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- शादी जैसा ही है ये रिश्ता

August 20, 2026 at 9:14 PM IST
लखनऊ में डबल मर्डर, सुसाइड

डबल मर्डर, सुसाइड: पहले पत्नी की हत्या, फिर बहन का मर्डर और आख़िरकार खुदकुशी

August 20, 2026 at 8:56 PM IST
देहरादून में भारत-नेपाल की अहम बैठक

देहरादून में भारत-नेपाल की अहम बैठक शुरू, क्या ब्रिटिश काल के नक्शों और ड्रोन सर्वे से सुलझेगा सीमा विवाद?

August 20, 2026 at 8:20 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.