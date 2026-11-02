झुंझुनू में सड़क निर्माण के दौरान करंट लगने से 8 मजदूरों की मौत, PM मोदी ने जताया शोक, मुआवजे का ऐलान

राजस्थान के झुंझुनू के छापोली में सड़क निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया. यहां रोड़ी मिलाने वाली मशीन 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन के संपर्क में आ गई. हादसे में करंट लगने से 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए. घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और मुआवजे का ऐलान किया है. वहीं, छापोली हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया संज्ञान लेते हुए घायलों के त्वरित और बेहतर उपचार के निर्देश दिए. वहीं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और ऊर्जा मंत्री ने घटना को दुखद हादसा बताया है. वहीं, घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया. ग्रामीणों की ओर से हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को उचित सहायता देने की मांग की जा रही है.